¡ÚËÜÆüÇÛ¿®¡ÛApple TV¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2»ÏÆ°¡ªÉñÂæ¤Ï¶õ¤«¤éÃÏ²¼¤Ø
Apple TV¤Ë¤Æ¡¢Âè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¥É¥é¥ÞÉôÌç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¥¹¥ê¥é¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢ËÜÆü2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
Apple¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖApple TV¡×¤¬Îò»Ë ¡Ä
¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¤Ä¤¤¤Ë»ÏÆ°
¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó¹Ô¤¤ÎÎ¹µÒµ¡¤òÉñÂæ¤Ë¡¢7»þ´Ö¤ÎºÇ°¤Ê¶õ¤ÎÎ¹¤ò¡¢1ÏÃ1»þ´Ö¡¢·×7ÏÃ¤«¤é¤Ê¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÅ¸³«¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¡£Èô¹Ôµ¡¤¬¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÓÍø¤¤Î¡È´ë¶È¸ò¾Ä¿Í¡É¥µ¥à¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¡Ë¡£
°ìÀÚÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¶õ¾å¤ÎÌ©¼¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾èµÒ¤ËÀäË¾´¶¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¤Ê¤«¡¢·Ù»¡¤Ç¤â·³¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¥µ¥à¤¬¡¢¡È¸ò¾Ä¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤È¸ò¾Ä¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢»öÂÖ¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤âµÕ¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È½Æ¤Ç¶¼¤µ¤ì¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¥µ¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î´ê¤¤¤Ï¤¿¤À1¤Ä¡½¡½Ìµ»ö¤ËÌá¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈºÆ¤Ó²ñ¤¦¤³¤È¡£
¹ª¤ß¤ËÈÈ¿Í¤Î¿´Íý¤ËÆþ¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥µ¥àVS¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯ÈÈ¤ÎÀï¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢»þ¤Ë¤ÏÈÈ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾èµÒ¤Î»×ÏÇ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎµÞÅ¸³«¡Ä¡ÄÀ¨ÏÓ¤Î¸ò¾Ä¿Í¥µ¥à¤¬¡¢¡È¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡É¤ËÁø¶ø
ËÜºî¤ÎËÜÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÊª¸ì¤òÍ½ÁÛ¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤À¡£¤¢¤ëÆü¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÃÏ²¼Å´¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¡£
¡ÖÎó¼Ö¤ò¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿ ¾èµÒ¤Ï200¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¡×¤½¤¦ÈÈ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥µ¥à¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡£¡Ö¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡½¡½²¶¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷»à¤Ì¡×¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¾èµÒ¤¿¤Á¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´íµ¡Åª¾õ¶·¤òÊª¸ì¤ë¡£Èà¤Î¹ÔÆ°¤¬°Õ¿Þ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£Îó¼Ö¤Î²¼¤Ë¤Ïº£¤Ë¤âÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ê»þ¸ÂÇúÃÆ¡£°ì¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤¬Âç»´»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¶Ë¸Â¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢¥µ¥à¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£
¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥·¡¼¥º¥ó1¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼ç±é¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥¹¡Ê¡Ø¥Ð¥Ã¥É¥Þ¥ó ¥Ó¥®¥ó¥º¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡Ê¡ØSUITS¡¿¥¹¡¼¥Ä¡Ù¡Ø¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡Ù¡Ë¡¢¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ó¡Ê¡Ø¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥ï¥¤¥Õ¡Ù¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬ºÆ½¸·ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Í¡¼¥Æ¡Ê¡Ø¥Ð¥ë¡¼¥ó ´ñÀØ¤ÎÃ¦½ÐÈô¹Ô¡Ù¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¢¡á¥Û¡¼¥×¡¦¥¢¥·¥Æ¥£¡Ê¡Ø±¿Ì¿¤Î7ÉÃ¡Ù¡Ø½÷°å¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼ É×¤Î¾ð»ö¡¢»ä¤Î·èÃÇ¡Ù¡Ë¡¢¥ê¥µ¡¦¥ô¥£¥«¥ê¡Ê¡Ø¥À¡¼¥¯¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥ó¥´ ¥¶¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ë¡¢¥È¥Ó¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ê¡ØSHERLOCK¡¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ä vs ¥Ý¥¹¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù¡Ø¥â¥Ö¥é¥ó¥É¡Ù¡Ë¡¢¥«¥ê¥Þ¡¦¥Þ¥«¥À¥à¥¹¡Ê¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ù¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Í¡¦¥Ñ¥¦¥ë¡Ê¡ØFBI¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¡Ë¤¬¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
À½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥±¥¤¡Ê¡ØLupin¡¿¥ë¥Ñ¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥¯¥ê¥ß¥Ê¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥¸¥à¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥ß¥¹¡Ê¡Ø¥ê¥È¥Ó¥Í¥ó¥³°Å»¦¡Ù¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥½¥ó¡Ê¡Ø¥Þ¥ê¥ê¥ó 7Æü´Ö¤ÎÎø¡Ù¡Ë¡¢¥Ï¥«¥ó¡¦¥³¥»¥Ã¥¿¡Ê¡ØÁëºÝ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¡Ë¡¢¥È¥à¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ê¡Ø¥À¥¦¥ó¡¦¥»¥á¥¿¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥É¡Ù¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÙÇÛ¿®¾ðÊó
Apple TV¡Ø¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢ËÜÆü2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êApple TV¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
