¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó´ÆÆÄ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2025¡ËÆüËÜºÇÂ®TV½éÊüÁ÷

¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¢¥á¥³¥ß¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¸¶ÅÀ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ò¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿DC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊDCU¡Ë¤ÎÂè1ºîÌÜ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ê2025¡Ë¡Ù¡£¤½¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«24»þ´Ö¤Ç¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤â´Þ¤á¤Æ¶Ã°Û¤Î2²¯5000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç¸ø³«Á°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤¬¡ÖBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤ÆÆüËÜºÇÂ®TV½éÊüÁ÷·èÄê¡ª
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù³µÍ×
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¤Î°ä»º¤È¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î²¹¤«¤µ¤Î´Ö¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥óÌò¤Ï¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬±é¤¸¡¢¥í¥¤¥¹¡¦¥ì¥¤¥óÌò¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¡¼¥É ÌîË¾¤Î³¬ÃÊ¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡¦¥ß¥»¥¹¡¦¥á¥¤¥¼¥ë¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Ö¥í¥º¥Ê¥Ï¥ó¤¬½Ð±é¡£
¥¢¥á¥³¥ß»Ë¾åºÇ¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤ÆÄºÅÀ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡É¡£²¿ÅÙ¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤êÀï¤¦¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤ÎÍ¦µ¤¤È·èÃÇ¤ËÃ¯¤â¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ªÍ½½¬¡¦Éü½¬¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ºÇ¶¯¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡ÙÊüÁ÷Æü»þ
¡Ú»úËëÈÇ¡Û2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å8¡§00 ¢¨ÆüËÜºÇÂ®ÊüÁ÷
¡Ú¿áÂØÈÇ¡Û2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å8¡§00
´ÆÆÄ¡§¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó
¥¥ã¥¹¥È¡§¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¿ÉðÆâ½ÙÊå¡Ê¿áÂØ¡Ë
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥Ö¥í¥º¥Ê¥Ï¥ó¡¿¼ï粼ÆØÈþ¡Ê¿áÂØ¡Ë
¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Û¥ë¥È¡¿Àõ¾Â¿¸ÂÀÏº¡Ê¿áÂØ¡Ë
¥¨¥Ç¥£¡¦¥¬¥Æ¥®¡¿¿ÛË¬Éô½ç°ì¡Ê¿áÂØ¡Ë
¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¥ã¥ê¥¬¥ó¡¿ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê¿áÂØ¡Ë¤Û¤«
