¥°ー¥°¥ë¡¢Veo 3.1¤ÇÆ°²èÀ¸À®¤ò¶¯²½¡¡ÁÇºà²èÁü¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¡ÖIngredients to Video¡×
¡¡¥°ー¥°¥ë¤Ï¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ÖVeo¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÇºà²èÁü¤ò´ð¤Ë¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¡ÖIngredients to Video¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î¤ß¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆ±°ìÀ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ°²è¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖIngredients to Video¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¡ÖIngredients¡ÊÁÇºà¡Ë¡×¤È¤·¤Æ²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²èÁü¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢À¸À®¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êーÉ½¸½¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ½ÉÊ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ê¤É¤ò´ÊÃ±¤ËÀ©ºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î²èÁü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë²èÁü¤«¤é¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤ò¡¢ÊÌ¤Î²èÁü¤«¤é¡Ö²èÉ÷¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡×¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î²èÁü¤«¤é¡ÖÇØ·Ê¡×¤òÃê½Ð¡¦Åý¹ç¤·¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç»Ø¼¨¤·¤¿Æ°ºî¤ò¹Ô¤¦Æ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖIngredients to Video¡×¤Ï¡¢Gemini¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢YouTube Shorts¤äYouTube Create¥¢¥×¥ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢9:16¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ë¤è¤ëÆ°²èÀ¸À®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®¤·¤¿Æ°²è¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Flow¤äGemini API¡¢Vertex AI¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢1080p¤ª¤è¤Ó4K²òÁüÅÙ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£