¡Ö²ñ¼Ò¤Î½÷¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿¡×Â©»Ò¤«¤¿¤ê¹âÎð½÷À¤«¤é100Ëü±ßÃ¥¤¤½Å½ýÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç22ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤«¡¡ÂçºåÉÜ·Ù
¡¡Â©»Ò¤ò¤«¤¿¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤À¤·¤¿¹âÎð½÷À¤«¤é¸½¶â£±£°£°Ëü±ß¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡¢½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç£²£²ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¯Åð½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦µ×ÊÝô¥¶õÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£²¡Ë¤ÏµîÇ¯£¹·î¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â¹ÔÌò¤ÎÃË¡Ê£±£¹¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÅÔÅç¶èÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ë¸Æ¤Ó¤À¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©¤Î£·£°Âå½÷À¤«¤é¡¢¸½¶â£±£°£°Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿»æÂÞ¤Ê¤É¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»¡¢½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¤Ï¡¢Â©»Ò¤ò¤«¤¿¤ëÅÅÏÃ¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¤Î½÷¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ£³£°£°Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ×ÊÝÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¼Â¹ÔÌò¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·µ×ÊÝÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È¤ß¤Æ¶â¤Î¹ÔÊý¤ò¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£