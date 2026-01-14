¡ÖÁª¼ê¤Î4Ç¯´Ö¤¬ÌµÂÌ¤Ë¡Ä¡×Ï¢ÌÁÉÔ¼êºÝ¤Ç¸ÞÎØ¾ÃÌÇ¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸·¤·¤¤»ØÅ¦¡¡º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤â»ß¤Þ¤º¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×
Ï¢ÌÁ¤ÎÉÔ¼êºÝ¤Ç¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÂåÉ½¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤Ï1·î13Æü¡¢Íè·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¼ïÌÜ¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¹ñºÝ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤¬¸í¤Ã¤¿²ò¼á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£2¿Í¾è¤ê¤Ç½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¤â¡¢½Ð¾ìÏÈ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï³Æ¼ï¹ñºÝÂç²ñ¤Ç4¿Í¾è¤ê¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬2024Ç¯¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ï¢ÌÁÃ´Åö¤¬Àµ¤·¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2¿Í¾è¤ê¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ï¢ÌÁ¤Î¸í¤Ã¤¿²ò¼á¤Ë¤è¤ê¡¢¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¸å¤âÂÐ¾Ý¤ÎÂç²ñ¤Ë4¿Í¾è¤ê¼ïÌÜ¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤Ï13Æü¡¢¸ø¼°HP¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¶¥µ»¤Î±óÀ¬·×²è¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ò¤ªÏÍ¤Ó¡Ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ÇÂÐ±þ¤ÎÉÔ¼êºÝ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤Î½Ð¾ì¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢IBSF(¹ñºÝÏ¢ÌÁ)¤Î¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ÏÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÃË»Ò4¿Í¾è¤ê¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ»¤»¤¿¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿·µ¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¥µ»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ò·ï¤Î²ò¼á¤ò¸í¤ê¡¢ÃË»Ò4¿Í¾è¤ê¤ò´Þ¤á¤¿±óÀ¬·×²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Äó¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤±óÀ¬·×²è¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç²¼¤µ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç²ñÌÜÁ°¤Ë¤Ê¤êÈ¯³Ð¤·¤¿»öÂÖ¤Ë¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾×·â¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ¤Î¥ß¥¹¤Ç¡ØÁª¼ê¤Î4Ç¯´Ö¡Ù¤òÌµÂÌ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¡£¡ÖÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì²ÄÇ½À¤¬¡¢Ï¢ÌÁ¤Î¹ÔÀ¯¾å¤Î¸í¤ê¤Ë¤è¤ê´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂç²ñ³«Ëë¤ò1¤«·îÍ¾¤ê¤Ë¹µ¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½ÅÂç¤Ê¼ººö¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢SNS¾å¤Ç¤âº¤ÏÇ¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¹ó¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î¿´¾ð¤òÂåÊÛ¤¹¤ëÅê¹Æ¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¶¨²ñ¤¬¤É¤¦ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡ÖÏ¢ÌÁ¤Î¼ºÂÖ¡£µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÅÜ¤ê¤òÞú¤Þ¤»¤ëÊ¸¸À¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÁª¼ê¤ÎÌ´¤¬Àä¤¿¤ì¤ë¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î°ì·ï¡¢¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
