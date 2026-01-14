ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¡¦Cocomi¡¢Âç¤¤Ê°¦¸¤¤òÊú¤Äù¤á¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª
¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëCocomi¤µ¤ó¤Ï1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤òÊú¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi¡õ°¦¸¤¤Î»Ñ
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«Cocomi¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤¢¤à¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò9ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¡Á8ËçÌÜ¤ÏCocomi¤µ¤ó¤¬Âç¤¤Ê°¦¸¤¤òÊú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£Cocomi¤µ¤ó¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°¦¸¤¤â°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖºÇ¸å¤Î1Ëç¤ÏâÁ¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤ë¥Ó¥Ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢9ËçÌÜ¤Ç¤Ï°¦¸¤¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤ó¤³¤¿¤Á¡Á¡ª¡×ÉáÃÊ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â°¦¸¤¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëCocomi¤µ¤ó¡£2025Ç¯12·î21Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤ó¤³¤¿¤Á¡Á¡ª¤ÈºÇ¶á¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÊÔ¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
