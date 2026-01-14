±ÊÌî²ê°ê¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡È¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡É¡¢±Ç²è¼ç±é·èÄê¤ËÆæ¥Ö¥í¥°ÇÛ¿®¤Ç¤â¾Ã¤»¤Ê¤¤¤â¤Î
¡¡¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç»Ô¿¦°÷¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼¿¦¤·¤¿¾®Àî¾½Á°Á°¶¶»ÔÄ¹¡Ê43¡Ë¤¬¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤òÀ©¤·¡¢»ÔÄ¹¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡´ûº§ÃËÀ¤Î»Ô¿¦°÷¡ÊÂà¿¦¡Ë¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ì´Ó¤·¤ÆÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¡£Åö½é¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈ¿È¯¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì©²ñÁê¼ê¤ÎÇ¯Îð¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£
ÉÔÎÑÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤È±ÊÌî²ê°ê
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ËÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»þÀÞ¼èºà¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¡¼±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÅö½é¡¢Éô²¼¤Î´ûº§ÃËÀ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÇ¯²¼¤ÎÉô²¼¤È¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡É¤È½÷À¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Éô²¼¤ÎÃËÀ¤¬50ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¸ÉÆÈ¤ò¤¤¤ä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ë¤ï¡Á¡É¤È¤¤¤¦Æ±¾ð¤ÎÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡½÷À¤¬Æ±¾ð¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨Â³¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢Æ¨¤²¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£Ê¡»ãÀ¯ºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¾®Ãæ³Ø¹»µë¿©ÈñÌµ½þ²½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¼ÂÀÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë5¤«·îÁ°¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¿Íµ¤ÇÐÍ¥Æ±»Î¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¤È±ÊÌî²ê°ê¡Ê26¡Ë¡£ÅÄÃæ¤Ï´ûº§¤Ç±ÊÌî¤ÏÆÈ¿È¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¿Ò¤Í¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÉÔÎÑ´Ø·¸¤òÈÝÄê¡£Íâ½µ¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëLINEÆâÍÆ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤µ¤¨¤â±ÊÌî¤Ï¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¡¢°ÊÍè¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ³Êó¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¹¥´¶ÅÙ¡¢À¶½ãÇÉ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤È¤É¤í¤¤¤Æ¤¤¤¿±ÊÌî¤ÎÈï³²¤Ï¿ÓÂç¤Ç¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿CM¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Î½Ð±é¤âÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ßÈÄ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö°ÊÍè¡¢´ðËÜÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¸µÃËÀ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤«¤ì¤¿¤ê¤·¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÏÆ¤Î´Å¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤òÌó4¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¤ò¡Ø¾¡¼ê¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¡Ù¤È¿§Ê¬¤±¤·¡¢¡Ø¤É¤¦¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
±ÊÌî²ê°ê¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ
¡¡¥é¥Ö¥Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¬ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¤·Â³¤±¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤È¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤âLINEÎ®½Ð¤â¤¹¤Ù¤ÆÈÝÄê¤·¤¿±ÊÌî¡£ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿°ìÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ¾¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤È¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ´¶¡É¤ò±ÊÌî¤Ï¾Ã¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö±ÊÌî¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î¼ã¤À®¸ù¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ÇÂ¿¤¯¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£Ç¯ÇÛ¿®¤ÎNetflix±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¤Î¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ËÆùÀ¼¤ÇÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼þ°Ï¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¸«¤ë¤È¡È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ´¶¡É¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÂáÊá°Æ·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢Áªµó¤Îµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤·ÝÇ½¿Í¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î·×¤êÊý¤¬¸«¶Ë¤á¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡±ÊÌî¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡ÊÈÝÄêÅª¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ´¶¡É¤ò¤½¤Ã¤È¾Ã¤·µî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Éüµ¢¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡£
