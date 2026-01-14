²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ËÂç¾Þ¡¡¿·Ê¹Ï«Ï¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à
¡¡¿·Ê¹Ï«Ï¢¤Ï14Æü¡¢Ê¿ÏÂ¡¦Ì±¼ç¼çµÁ¤ÎÈ¯Å¸¤ä¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ë¹×¸¥¤·¤¿µ»ö¤òÉ½¾´¤¹¤ëÂè30²ó¿·Ê¹Ï«Ï¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÂç¾Þ¤Ë¡¢²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¤Î¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¡À¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¤Î¤Ò¤á¤æ¤ê¤Ë¡ØÎò»Ë½ñ¤´¹¤¨¡ÙÈ¯¸À¤ÎÆÃÊó¡×¤È¡Ö¡Ø²ÆìÀï80Ç¯¡¡Å´¤ÎË½É÷¡¡¿á¤«¤»¤Ê¤¤¡Ù¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÊóÆ»¡×¡Ê2ºîÉÊ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¡ÖºßÆüÊÆ·³³Ë·±ÎýÌäÂê¡×¤Î2·ï¤òÁª¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Í¥½¨¾Þ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹¤Î¡Ö¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¿ÏÂÏÀ¡Ù¤Ê¤ÉÀï¸å80Ç¯¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¡×¡¢½©ÅÄ³¡¿·Êó¤Î¡ÖÀïÁè¤ÎµÏ¿¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¡×¡¢Ãæ¹ñ¿·Ê¹¤Î¡Ö¸¶Çúµ¾À·¼Ô¤Î°ä¹üÊÖ´Ô¤Ë¸þ¤±¤¿DNA·¿´ÕÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¡×¡¢ÂçÊ¬¹çÆ±¿·Ê¹¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÊóÆ»¡ØÌä¤¦¡¡»þÂ®194¥¥í¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¡Ù¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ¾Þ¤Ï¿®Ç»ËèÆü¿·Ê¹¤È°¦É²¿·Ê¹¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¸¢¤ò¼é¤ê¡¢ÊóÆ»¤Ø¤Î¿®ÍêÁý¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤¿µ»ö¤òÉ½¾´¤¹¤ëÂè20²óÉ¥ÅÄ·Ë°ìÏº¾Þ¤Ï¡¢²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¤Î¡Ö¿Í¸ý³Êº¹¡¡¿¶¶½ºö¤òÌä¤¦¡×¡¢Î°µå¿·Êó¤Î¡ÖÀÐ³À»ÔµÄ²ñ¤Î¡Ø·¯¤¬ÂåÄ´ºº·èµÄ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£