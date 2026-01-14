¼ãÄÐÀé²Æ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤ËÃÂÀ¸Æü½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦²ñ¿©Ãæ¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤Ëµ¤ÉÕ¤»×¤ï¤º¡Ö°ì¸À¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ36Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ãç¤Î¤¤¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¿©»ö¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤ÏÁ°½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢MAZZEL¤ÎNAOYA¡Ê22¡Ë¡£
Í§¿Í¤È¿©»öÃæ¤Ë¡¢Í§¿Í¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¼«Ê¬¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢NAOYA¤Ï4¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Î¤¦¤Á1ÈÖ¤Î¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÁªÂò¡£¤¿¤À¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸å¤È¤«¡¢¿¼Ìë¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤È¤Ã¤¿¤è¡¢¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤ä¤Ç¤¢¤ó¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¸À¤¦¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3ÈÖ¤Î¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¸å¡¢¼Â¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡×¤Ë¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö»ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ä¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö4ÈÖ¡×¤È¡¢¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤òÁª¤ó¤À¡£NAOYA¤¬¡Ö¤Þ¤¿¡Ä¡©¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ°ú¤¯¤Î¤ä¤á¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ËÉ¬¤º¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¡×¡£»Ø¸¶¤«¤é¡Ö¡Ø¼ãÄÐ¤µ¤ó¡¢¤´ÈÓ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÃÂÀ¸·î¤Î¡Ë5·î¤¯¤é¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¡×¡£¤½¤Î¿©»öÃæ¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤·¡¼¤¬Æ¬¤Î¸å¤í¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂÞ¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¤Î¡×¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö»ä¤Î¤À¤í!?¡×¡£NAOYA¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢NAOYA¤â¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£