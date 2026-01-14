É×¤Î³èÌö¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÊÌ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ä¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ò¸ò³¦¤Î²Ú¤È¤Ê¤ê42Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Çì¼ßÎá¾î¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿»³°¡º´»Ò¡ØÀïÁ°¡¡¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥¦¡¼¥Þ¥óÎóÅÁ¡Ù¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªÈÞ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Çì¼ßÎá¾î
¤½¤ÎÈþËÆ¤«¤é¡Ö¥É¡¼¥ê¡¼¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤¿ÀéÂå¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»§ËàÀéÂå¤Ï1907¡ÊÌÀ¼£40¡ËÇ¯¡¢Çì¼ß¤Î»³ÅÄ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
Éã¤Î±ÑÉ×¤ÏÎ¦·³·³¿Í¤ª¤è¤Óµ®Â²±¡Çì¼ßµÄ°÷¤À¤¬Ì»ÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£±ÑÉ×¤ÎÉã¡¢¤Ä¤Þ¤êÀéÂå¤ÎÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤Ï¸µ²ñÄÅÈÍ¼ç¾¾Ê¿ÍÆÊÝ(¤«¤¿¤â¤ê)¡¢¿·ÀñÁÈ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¿ÍÊª¡£ÀéÂå¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ¸²µÁ¤Ï¸µÄ¹½£ÈÍ»Î¡¢¾¾²¼Â¼½Î¤Ë³Ø¤ÓÊêÃ¤ÀïÁè¡¢º´²ì¤ÎÍð¡¢À¾ÆîÀïÁè¤Ê¤É¤Ç¸ù¤ò¤¢¤²¤ÆÎ¦·³Ãæ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËÇì¼ß¤È¤Ê¤ê¡¢»ÊË¡Âç¿Ã¤ò¤Ä¤È¤áÆüËÜË¡Î§³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜÂç³Ø¡Ë¤òÁÏÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾Ê¿²È¡¢»³ÅÄ²È¤Î²ÈÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¡¢É¾È½¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢ÀéÂå¤¬ÃáÉãµÜ¤ÎÈÞÅÂ²¼¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£
²ÈÉ÷¤Ï¸·³Ê¤Ç¡¢ÀéÂå¤Ï²ÚÂ²¤ÎÎá¾î¤é¤·¤¯½÷»Ò³Ø½¬±¡¤ËÄÌ¤¤¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¶×¤òÓÏ(¤¿¤·¤Ê)¤ß¡¢Ãå¤ë¤â¤Î¤â¿Æ¤Î´«¤á¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ý´é¤ÇÌÜÉ¡Î©¤Á¤Î¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤¿´éÎ©¤Á¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ö¥®¥ê¥·¥ãÈþ¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£É×¡¦»§Ëà¼£ÏºÈ¬¤Î¡ÖÂÀ¤¹¤®¤ë¡×¼Â²È
ÀéÂå¤ÎÌ¤Íè¤ÎÉ×¡¢»§Ëà¼£ÏºÈ¬¤Ï1901¡ÊÌÀ¼£34¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÁÄÉã¤ÏÉÏÇÀ¤«¤éÌÚÌÊÌä²°¤È¤Ê¤ê¡¢µðËü¤ÎÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÌÚÌÊ²¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¼£ÏºÈ¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ¤Î²È¤Ï·ËÎ¥µÜ¤òÌÏ¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢1Ä®¡ÊÌó100¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤â¤ÎÀÐ³À¤¬Â³¤¯ÂçÅ¡Âð¤Ç¡¢³¤³°¤ÎÍ×¿Í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌ±´Ö¤Î·ÞÉÐ´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢À¾ÍÎ´Û¤òÁýÃÛ¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ÏÂçÉñÆ§²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¤²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¡£
2ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¼£ÏºÈ¬¤ÎÉã¤Ï»ö¶È¤è¤ê¤âÊ¸²½»ö¶È¤ä¼ñÌ£¤ËÇ®¿´¤Ç¡¢ÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¿ÍÎÏ¼Ö¤¬¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤ê¡¢±Ñ¹ñÉ÷²ÖÃÅ¤ä²¹¼¼¤¬ÅÐ¾ì¡¢Âç°ë¡¢È¢º¬¡¢µþÅÔ¤ËÊÌÁñ¤òÂ¤¤ë¤Ê¤É¡¢À¸»º¤è¤ê¾ÃÈñ¤Î²ÈÉ÷¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼£ÏºÈ¬¤Ï³«À®Ãæ³Ø¡¢¹âÀéÊæÃæ³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤âÃæÂà¡£Âç°ë¤ÎÊÌÁñ¤ËäÆ¤Ã¤ÆÊ¸³Ø¤Ë·¹ÅÝ¤·¡¢1920¡ÊÂçÀµ9¡ËÇ¯¡¢Ëå¤È¤â¤ËÇ°´ê¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Í·³Ø¤ËÈ¯¤Ã¤¿¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥í¥ì¥ó¥¹¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿T¡¦E¡¦¥í¥ì¥ó¥¹¤ä¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤Ë²ñ¤¤¡¢¥Ç¥£¥¢¥®¥ì¥Õ¤ä¥¤¥µ¥É¥é¡¦¥À¥ó¥«¥ó¤Î¥À¥ó¥¹¤ò´Ñ¤ë¤Ê¤ÉÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ë³«´ã¡£1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯4·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤Ë°Ü½»¤·¤ÆÆ£ÅÄ»Ì¼£¤ä¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥é¥ô¥§¥ë¤é¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·5¥«·î¸å¤Ë´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢»§Ëà²È¤ÏÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£²È²°8¥«½ê¤ÈËÜ½ê¤ÎÅÚÃÏ¤¬Á´¾Æ¡¢Â»³²¤Ï670Ëü±ß¡Ê¸½ºß¤ÎÌó40²¯±ß¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤¯ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤â½õ¤«¤Ã¤¿¡£¼£ÏºÈ¬¤ÏÉã¤«¤é·ðÌó¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ïµ¢¤é¤º¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷À¤È¤ÎÎø¤â·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢1925¡ÊÂçÀµ14¡ËÇ¯2·î¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Î6·î¡¢¼£ÏºÈ¬¤Î·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿ÀéÂå¤Î¿È¸µÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢£¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¤ÇÍ·³Ø¤·¤¿¼£ÏºÈ¬¤È·ëº§
Ä´ºº½ñ¤Ë¤Ï¡Ö±ßËþÎ¨Ä¾¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë»öÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í»¡ÎÏÈãÈ½ÎÏÅù¤Ï¾¡¤ì¤¶¤ëÊý¤Ë¤Æ½ô»öÂëÍÈ(¤·¤ç¤¸¤ª¤¦¤è¤¦)¤ÎÆó»ú¤Ëµ¢Ãå¤¹¤Ù¤·¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ëº§¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»§Ëà²È¤Ç¡¢»³ÅÄ²È¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Îº¢¤Ï¶â»ý¤Á¤Î¾¦Çä¿Í¤È¼ÁÁÇ¤Ê²ÚÂ²¤Î·ëº§¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¼°¤ÏÍâÇ¯¤ËÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾·ÂÔµÒ¤Ï280Ì¾¡¢¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï²ÚÂ²¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û¤ÎÌÌ¡¹¤äËÙ¸ýÂçÕÜ¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼°¤Î4Æü¸å¤Ë¤Ï¼Ç¤Î¹ÈÍÕ´Û¤Ç»³ÅÄ²È¼çºÅ¤Î²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
Á°Ç¯¤ËÂç¿ÌºÒ¤Ç¾Æ¤±¤¿½Ù²ÏÂæ¤Î²È¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¡¢¼£ÏºÈ¬¤Ï¥Ñ¥êÉ÷¤Î¶Å¤Ã¤¿Villa mon Caprice¡Êµ¤¤Þ¤°¤ìÁñ¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿²È¤ò·ú¤Æ¡¢¿·º§É×ÉØ¤Ï¤½¤³¤Ë½»¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÀï¸å¡¢¶öÁ³»â»ÒÊ¸Ï»¤¬½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡ØÃ¢ÇÏÂÀÏº¼£ÅÁ¡Ù¤¬½ñ¤«¤ì¤ë·Àµ¡¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡Ë¡£
¿·ºÊ¤ÎÀéÂå¤Ë¤ÏÀ¾ÍÎ¼°¥Þ¥Ê¡¼¤äÍÎÁõ¡¢²½¾Ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø¤ä·Ý½Ñ¤ÎÊÙ¶¯¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ê¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¼Ò¸ò³¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£½ãÏÂÉ÷¤Ë°é¤Ã¤¿ÀéÂå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢À¸Íè¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£É×ºÊ¤Ï1926¡ÊÂçÀµ15¡ËÇ¯9·î16Æü¤Ë¿À¸Í¤«¤é¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¢£ÅÏ²¤¤·¥Ë¡¼¥¹¤ÎÈþ¿Í¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡
¤³¤Î¤È¤¼£ÏºÈ¬¤Ë¤Ï½ÅÂç¤Ê»ÈÌ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤ÎÂç³ØÅÔ»Ô¹½ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ºßÊ©ÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¼ËÂð¡ÖÆüËÜ´Û¡×·úÀß¤ò»§Ëà²È¤Ë°ÍÍê¡¢¼£ÏºÈ¬¤Ï¸½ÃÏ¤Ç»ë»¡¡¢Ä´°õ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥Ñ¥ê¤ËÃå¤¤¤¿ÀéÂå¤ÏÁáÂ®Ä¹¤¤È±¤ò¥Ü¥Ö¤ËÀÚ¤ê¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡¢Æ£ÅÄ»Ì¼£¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ÆÍÎ²è¤ò»Ï¤á¤¿¡£
É×ºÊ¤Ï¥Ñ¥ê16¶è¤ÎÆîÂ¦¤Î¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ë°ú±Û¤·¤Æ¥ë¥¤15À¤ÍÍ¼°¤Î²È¶ñ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼Ö¤ò3ÂæÊÑ¤¨¤¿¸å¤Ë¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¤òßî(¤¤¤Ö)¤·¶ä¤ËÅÉ¤ê¡¢¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ã¶â¥á¥Ã¥¡¢²°º¬¤ÈÅ¥½ü¤±¤ÈÆâÁõ¤Ï»ç¤È¤¤¤¦ÂåÊª¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ì¤Î¼«Æ°¼Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¶äÁÍ¤ÎÃÏ¤Ë¶â»å¤ÇÍÈ±©Ä³¤ÎÄêÌæ¤òÉÕ¤±¤¿À©Éþ¤òÃå¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í±¿Å¾¼ê¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÀéÂå¤Ë¤Ï¥ê¥å¡¼¡¦¥É¡¦¥é¥Ú¤Î¥ß¥é¥ó¥É¤ÇëÐ¤¨¤¿Çö»ç¤Ë¶ä¿§¤Î¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤»¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼£ÏºÈ¬¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£·ë²Ì¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó²¦¼¼¤Î¼Ö¤òÍÞ¤¨¤Æ¸«»öÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀéÂå¤Ï¥Ë¡¼¥¹¤ÎÈþ¿Í¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¡¢Minerva¡Ê¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡¡Ë¡¢Excelsior Mode¡Ê¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ë¡¦¥â¡¼¥É¡Ë¡¢L¡Çart Vivant¡Ê¥é¡¼¥ë¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°ìÌö¥Ñ¥ê¤ÎºÇÀèÃ¼½÷À¤ËÌö¤ê½Ð¤¿ÀéÂå¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¼£ÏºÈ¬¤ÏÂçËþÂ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤È¤·¤Æ³èÆ°
1927¡Ê¾¼ÏÂ2¡ËÇ¯¡¢¥Ñ¥êÆüËÜ´Û¤¬É¾µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤ÈÉã¤È¼£ÏºÈ¬¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤«¤é¥ì¥¸¥ª¥ó¡¦¥É¥Ì¡¼¥ë·®¾Ï¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ10·î12Æü¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ1200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÏ¾å7³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¡¢60¼¼¡¢Æ£ÅÄ»Ì¼£¤Î³¨²è¤¬2ÅÀ¾þ¤é¤ì¤¿ÆüËÜ´Û¤¬´°À®¤·¤¿¡£
³«´Û¼°¤Ç¤Ï¼£ÏºÈ¬¤Ï¥é¥ó¥Ð¥ó¤ÎÌ¾¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤¬»ÅÎ©¤Æ¤¿»çº°¤Î±íÈøÉþ¡Ê¹õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¿·¤·¤¯¡¢°Ê¸å¡¢»çº°¤Î±íÈøÉþ¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¡Ë¡¢ÀéÂå¤Ï¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥ï¥ì¤ÎÇò¤È¹õ¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡¢¥Ý¥ï¥ì¤ä¥·¥ã¥Í¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥¸¥¢¤ËÆÃÃí¤·¤¿10¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¤ÎÉÕ¤¤¤¿·¤¡¢¥À¥¤¥¢¤È¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤¤¤Ç¤¿¤Á¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎ¥¬¥¹¥È¥ó¡¦¥É¥¥¥á¥ë¥°¤Î¤Û¤«Á°ÂçÅýÎÎ¡¢Á°¡¹ÂçÅýÎÎ¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ìë¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ï¥ª¥Æ¥ë¡¦¥ê¥Ã¥Ä¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ì¾»Î300¿Í¤¬¾·¤«¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É²È¤«¤é3¿Í¡¢¥Ý¥ê¥Ë¥ã¥Ã¥¯Âç¸øÈÞ¤ÎÌ¾¤â¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÎÁÍý¤Ï¥¨¥É¥ï¡¼¥É¼·À¤´¿·ÞÈÕ»Á²ñ¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡Ê¡Ø»§Ëà¼£ÏºÈ¬¥Ñ¥êÆüËÜ´Û¤³¤½¤ï¤¬¤¤¤Î¤Á¡Ù¡Ë¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤òÊû¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤·¤«¼£ÏºÈ¬¤Ï¡Ö¥Ð¥í¥ó¡¦¥µ¥Ä¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥Ñ¥ê¤Î¼Ò¸ò³¦¤Î²Ú¡¢Æ£ÅÄ»Ì¼£¤È¤â¿ÆÌ©¤Ë
¤µ¤Æ¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¼Ò¸ò¤Î¾ì¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë°Ê³°¤Î»þ´Ö¡¢ÀéÂå¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼Â¤Ï¼£ÏºÈ¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷À¤¿¤Á¤ÈÉâÌ¾¤òÎ®¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤Æü¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀéÂå¤Ï¾åÎ®É×¿Í¤Î¾ï¤È¤·¤Æ°ì¸þ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èþ¤·¤¯¶â»ý¤Á¤ÇÍÌ¾¿Í¤È¤¢¤ì¤ÐÀéÂå¤Ë¸À¤¤´ó¤ë¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ì¸Ü¤À¤Ë¤»¤º¡Ê½÷À¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¥·¥å¥¸¡Ý¡¦¥½¥ê¥É¡¼¥ë¤È¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¤Ç頰¤º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤¬¡Ë¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ³Ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ö¶òÈþ¿ÍÁð¡×¤È±¢¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¤ÎÀéÂå¤Î¤³¤È¡¢Èà½÷¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ò¡¢¥À¥ó¥¹¡¢³¨²è¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï°ìÆüÃæ¼ò¤ò°û¤à½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¼¸Í¤À¤Ã¤¿ÀéÂå¤â¤¿¤Á¤Þ¤Á¼ò¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Ï¼£ÏºÈ¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ£ÅÄ»Ì¼£¤È¤è¤¯Æó¿Í¤ÇÍÙ¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢µ¢¤ê¤Ë¡Ö¥É¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥ª¥¦¥à¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡Ö¥É¡¼¥ê¡¼¡×¤ÎÎ¬¤ÇÆ£ÅÄ¤Ë¤è¤ëÀéÂå¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
³¨²è¤Ï¡¢¥â¥ó¥Ñ¥ë¥Ê¥¹ÂçÄÌ¤ê¤Î¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤ò¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¼Ú¤ê¡Ê¾å¤Î³¬¤Ë¤Ïº´ÇìÍ´»°¤¬¤¤¤¿¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥é¥×¥é¡¼¥É¤ò»Õ¾¢¤ËÎå¤ó¤À¡£¥â¥ó¥Þ¥ë¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡Ö¥à¡¼¥é¥ó¡¦¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£³¨¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥ê¡¼¡¦¥µ¥Ä¥Þ¡¦¥Á¥è¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£Ëµ¤é¡¢Æ£ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¡¼¥¹¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¥ó¥²¥ó¡¢¹âÌî»°»°ÃË¤é¤Î³¨¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»§Ëà²È¤Î¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¥»¥ì¥ÖÀ¸³è
É×ÉØ¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼£ÏºÈ¬¤ÎÉã¤¬½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³Û¤Ï·î3Ëü±ß¡Ê¸½ºß¤ÎÌó2000Ëü±ß¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Þ¤ËÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¼£ÏºÈ¬¤ÏµÕ°ÙÂØ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Î¶ä¹Ô¤«¤é¶â¤ò¼Ú¤ê¡¢Éã¿Æ¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤·¤¿¡£
ÇöÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÌë¤ÊÌë¤ÊÍ·¤ÖÀéÂå¤ÏÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Ë¡¼¥¹¤ä¥É¡¼¥ô¥£¥ë¤ËÊÝÍÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1930¡Ê¾¼ÏÂ5¡ËÇ¯8·îº¢¡¢É÷¼Ù¤òÙ¹(¤³¤¸)¤é¤»¤ÆÇÙÀí¥«¥¿¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏÊý¥à¥¸¥§¡¼¥ô¤Î¹âµé¥µ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ÇÎÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾¯¤·»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÍâÇ¯ºÆ¤Ó¥à¥¸¥§¡¼¥ô¤Ë¤ÆÎÅÍÜ¡£1935¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÃî¿â±ê¤«¤éÊ¢Ëì±ê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Þ¤¿¤â¤äÉÂ¾²¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼£ÏºÈ¬¤Ï¤È¤¤É¤¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥Ï»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤ËÆüËÜÈþ½ÑÉôÌç¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢20ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ò´óÂ£¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
10·îËö¡¢»§ËàÉ×ºÊ¤ÏÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼Â²È¤Î»§Ëà¾¦Å¹¤¬¤Ä¤¤¤ËÊÄÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¿¾¯¤Îºâ»º¤Ï¼êÊü¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀ¸³è¤¬ÆÍÁ³ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£É×ÉØ¤È¤âÂÎ¤ò²õ¤·µ¢¹ñ¡¢ÊÌµï¾õÂÖ¤Ë
ÀéÂå¤òÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤Æ¼£ÏºÈ¬¤ÏºÆ¤Ó¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë´ó¤ë¡£¥¿¥¤ÆîÉô¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹ñ¶¶á¤¯¤Ë¶â¹Û¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃË¤Î¥í¥Þ¥ó¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£·ë¶É¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢´ÎÂ¡¼À´µ¤ËØí¤Ã¤Æµ¢¹ñ¡¢µþÅÔ¤ÈÂç°ë¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤ÆÎÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÉ×ÉØ¤ÏÊÌ¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ê»æ¤Î¹Ô¤Íè¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î°Ê¹ß¤ÏÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ëº§¤«¤é¤ï¤º¤«5Ç¯´Ö¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥ê¤ËÌá¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¼£ÏºÈ¬¤À¤¬¡¢ÆüÃæÀïÁè¤ÎËÖÈ¯¤ÇÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¤ÎÆüËÜ´Û¤¬ÆâÁõÊä½¤¤òÌ¾ÌÜ¤ËÊÄ´Û¤·¡¢ºÆ³«¤ÎÌÜ½è¤¬¤¿¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ê¤½¤·¤ÆÉ½¸þ¤¤Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ë¡¢¤É¤¦¤âÈà¤¬¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ºÊ¡×¤È¸Æ¤Ö½÷À¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼£ÏºÈ¬¤Ë¡¢ÀéÂå¤Ï¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPAN¡Ê¼£ÏºÈ¬¡Ë¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë·è¿´¤·¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤âËÜË¾¤Ê¤é·è¤·¤Æ»ä¤«¤é¤Ï¤È¤ä¤³¤¦±¾¤¦»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñºÝ»ÔÌ±¤¿¤ëµ®Êý¤Ë¡¢°ì²È¤äÉ×ÉØ¤Î¾®¤µ¤Ê´¶¾ð¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤ÄËü°ì¥à¥¯¡ÊÀéÂå¡Ë¤Î¾Íè¤Ë¤É¤ó¤Ê»ö¤¬Íè¤Æ¤â¡¢PAN¤ËËü°ì¤Î»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËPAN·¯¤Î°Ù¤Ë¤¤¤µ¤®¤è¤¯ÊÌ¤ì¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¡£ÊÌ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È²æ¡¹É×ÉØ¤ÏÊÑ¤Ã¤¿É×ÉØ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËBONAMI¡ÊÎÉ¤¤Í§¿Í¡Ë¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£
¢£¡ÖÉ×¤Î¤¿¤á¤Ê¤é·é¤¯ÊÌ¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×
´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤º°ì¹ï¤âÁá¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¼£ÏºÈ¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎ¥º§¤ä¼«Ê¬¤Î»à¤è¤ê¤âÂº½Å¤¹¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¾åÎ®¼Ò²ñ¤Î¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀéÂå¤È¼£ÏºÈ¬¤ÏÎø¿Í¡¢É×ÉØ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤È¤â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿Í§¿Í¡¢Æ±»Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£PAN¡¢¥à¥¯¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢»§Ëà²È¤Ë¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÌ¾Á°¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀéÂå¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤ÎÎ®µ·¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥í¥É¥í¤·¤¿´¶¾ð¤Î¤â¤Ä¤ì¤Ê¤É¤Ï»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·Ã¯¤è¤ê¤â¥â¥À¥ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¤¬¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÌ¾¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«´ñÌ¯¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
1937¡Ê¾¼ÏÂ12¡ËÇ¯11·î¡¢ÀéÂå¤ÏÉÙ»Î¸«¹â¸¶ÎÅÍÜ½ê¤Ë5¥«·îÆþ±¡¤¹¤ë¡£ÎÅÍÜ½ê¤Ç¤ÏÇÐ¶ç¤Î²ñ¤È¼Ì¿¿¤Î²ñ¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢ÀéÂå¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë²ñ°÷¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
Âà±¡¸å¤ÏÉÙ»Î¸«¹â¸¶¤Ë²È¤ò¼Ú¤ê¤¿¸å¡¢¤½¤Î¶á¤¯¤Î¿ÛË¬·´Íî¹çÂ¼¤Î170Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅÚÃÏ¤Ë2³¬·ú¤Æ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹É÷¤Î»³¾®²°¤ò·ú¤Æ¡¢³¨²è¤ä²È¶ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç3¿Í¤Î»ÈÍÑ¿Í¤È°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£¤½¤Î¶â¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÀéÂå¤Î¼Â²È¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÆÈ¤ê¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤¬À¿¼Â¤ËÀ¸¤¤¿
ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂ¼¤Î¶ÐÏ«Êô»Å¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±µï¤Î´Ç¸îÉØ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¼¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤â°ìÊÑ¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¤ò»¦¤·¤Æ¿©ÍÑ¤Ë¤¹¤ë¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÃ¯¤ò¤âº¨¤Þ¤º¡¢½¡¶µ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£ÀéÂå¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Ï»â»ÒÊ¸Ï»¤Ë¡¢ÉÙ»Î¸«¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ÎÊýÆÈÆÃ¤Î¤ª´é¤Î¥Ï¥Ç¤µ¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã¤¨¤Æ¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼£ÏºÈ¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«ÀéÂå¤ÏÃÎ¤é¤º¡Ö¤¢¤Þ¤êÃÎ¤ê¤¿¤¤¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤Î¤³¤È¡Ê¡ØÃ¢ÇÏÂÀÏº¼£ÅÁ¡Ù¡Ë¡£
²áµî¤Ï²áµî¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
1949¡Ê¾¼ÏÂ24¡ËÇ¯3·î14Æü¡¢ÀéÂå¤Ï42ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
¼£ÏºÈ¬¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1939¡Ê¾¼ÏÂ14¡ËÇ¯12·î¤È¤¤¤¦ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï³«Àï¥®¥ê¥®¥ê¤Î»þ´ü¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÅÏÊ©¤·¡¢ÀïÃæÀï¸å¤Î12Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤¿¡£·ò¹¯¤ò³²¤·¡¢¥«¥ó¥Ì¤ä¥³¡¼¥È¡¦¥À¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¾®¤µ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ò¸ý¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÀéÂå¤Î»à¤ÎºÝ¤Ë»§Ëà²È¤Î²ÈÉÞ(¤«¤Õ)¤¬Ï¢Íí¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµ¢¹ñ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»³ÅÄ²È¤ÏÁêÅöÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î14Æü¡Ë
Ê¿»³ °¡º´»Ò¡Ê¤Ò¤é¤ä¤Þ¡¦¤¢¤µ¤³¡Ë
Ê¸É®²È
Ê¸É®²È¡¢ÁÞÏÃ¼ý½¸²È¡£ÀïÁ°Ê¸²½¡¢¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤é¤Ê¤¤½÷À¤ÎÄ´ºº¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø20À¤µªÇËÅ·¹Ó¥»¥ì¥Ö ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤¤½÷¤Î¿ÍÀ¸¥«¥¿¥í¥°¡Ù¡Ê¹ñ½ñ´©¹Ô²ñ¡Ë¡¢¡ØÌÀ¼£ÂçÀµ¾¼ÏÂ ÉÔÎÉ¾¯½÷ÅÁ ÇüÏ¢½÷¤È¾¯½÷¥®¥ã¥ó¥°ÃÄ¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÀïÁ°ÀíÃ¼¸ì¼Åµ¡Ù¡ÊÊÔÃø¡¢º¸±¦¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌäÂê¤Î½÷ ËÜÁñÍ©ÍöÅÁ¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌÀ¼£ÂçÀµ¾¼ÏÂ ²½¤±¹þ¤ßÉØ¿Íµ¼ÔÊ³Æ®µ¡Ù¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÊÊ¸É®²È Ê¿»³ °¡º´»Ò¡Ë