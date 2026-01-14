¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û1992Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢À¾Éð¡ß¥ä¥¯¥ë¥ÈÂè£·Àï¡¡ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬ÌÀ¤«¤¹ÀÐ°æ¾æÍµ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÈëÏÃ¤ÈÄÁ¤·¤¤¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬¸ì¤ë²«¶â»þÂå¤ÎÀ¾Éð¡Ê13¡Ë
ÀÐ°æ¾æÍµ¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢²«¶â»þÂå¤ÎÀ¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿±¦ÏÓ¡¡¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀÐ°æ¾æÍµ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ä¡ä¡Ë
¡¡À¾Éð²«¶â´ü¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÀÐÌÓ¹¨Åµ»á¤ËÊ¹¤¯ÀÐ°æ¾æÍµ»á¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤½¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë1992Ç¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢Âè£·Àï¤Î½ªÈ×¤ÇÊü¤Ã¤¿ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè£·Àï¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÀÐÌÓ¤¬Á÷¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Û
1992Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¡¢£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£·²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿ÀÐ°æ¡¡photo by Sankei Visual
¡½¡½ÀÐ°æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï1992Ç¯¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡£Âè£³Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢£³¾¡£³ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£·Àï¤Ë¤âÅÐÈÄ¡£ºÆ¤Ó´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤ÆÀ¾Éð¤òÆüËÜ°ì¤ØÆ³¤¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡Ê°Ê²¼¡§ÀÐÌÓ¡Ë¡¡Âè£·Àï¤Ç¤Î²¬ÎÓÍÎ°ì¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£À¾Éð¤¬Âè£²Àï¤«¤é£³Ï¢¾¡¤·¤ÆÀè¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÏ¢ÇÔ¡£Àª¤¤¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¡ÊÀÐ°æ»á¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï15¾¡¡Ê£³ÇÔ£³¥»¡¼¥Ö¡Ë¤òµó¤²¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â£±ÅÀÂæ¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊËÉ¸æÎ¨1.94¡Ë¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤³èÌö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢Áá°ðÅÄ¼Â¶È»þÂå¤ÎÆ±´ü¡¢¹ÓÌÚÂçÊå¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æ±¤¸»î¹ç¤ÇÅê¤²¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÊÀÐ°æ¤ÏÂè£³Àï¡¢Âè£·Àï¤ËÅÐÈÄ¡£¹ÓÌÚ¤ÏÂè£²Àï¡¢Âè£¶Àï¤ËÅÐÈÄ¡Ë¡£
¡½¡½Âè£·Àï¡¢£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£·²ó¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂÇ¤Ä¤Û¤¦¤Ç¤â³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌÓ¡¡±¦Ãæ´Ö¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÈÓÅÄÅ¯Ìé¤¬¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Êáµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¡ÊDH¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅìÈø½¤¤µ¤ó¤ä¹©Æ£¸ø¹¯¡¢ÅÏÊÕÃÒÃË¤é¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÅö¤¿¤ó¤Í¤§¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¤¤ëÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÌÓ¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÜü¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÐÌÓ¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±......¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¡¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÈÓÅÄ¤Î¥ß¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÈô¤Ð¤»¤Ð²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ú¤Þ¤¸¤á¤ÇÂç¿Í¤·¤¤ÃË¤¬¸«¤»¤¿¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡Û
¡½¡½ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç£±ÂÐ£±¤È»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿Ä¾¸å¤Î£·²óÎ¢¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤¬°ì»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂåÂÇ¡¦¿ù±ºµý¤µ¤ó¤Î¥´¥í¤ò¥»¥«¥ó¥É¤ÎÄÔÈ¯É§¤µ¤ó¤¬Êáµå¤·¤ÆËÜÎÝ¤Ø¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤Î¹ß·¹î¼Â¤µ¤ó¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÐÌÓ¡¡ÄÔ¤ÎÁ÷µå¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ËÅì¶Ð¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÊá¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¹ß·¤ÎÁöÎÝ¥ß¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËþÎÝ¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³¥Û¡¼¥à¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¥Ã¥Ä¡¼¤òËÉ¤´¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤Û¤¦¤Ø³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¥Û¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð´Ö°ìÈ±¤ÇÂ¤¬Àè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥»¡¼¥Õ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¡¢±äÄ¹Àï¤ÇÀ¾Éð¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï´°Åê¤·¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌÓ¡¡¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤ÎÛØÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÉáÃÊ¤ÎÈà¤Ï¤Þ¤¸¤á¤Ç¡¢Á°¤Ë¤·¤ã¤·¤ã¤ê½Ð¤ë¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÂç¿Í¤·¤¤¡¢¹µ¤¨¤á¤Î¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¤ÃË¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½¾ï¤ËÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌÓ¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤â¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£¤À¤È¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¿Í¤·¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ë¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¤â¡£
¡½¡½¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀÐÌÓ¡¡¡Ê2024Ç¯³«ºÅ¤Î¡ËÀ¾ÉðOB¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥²¡¼¥à¤Î»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¾Éð¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£À¾Éð¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤ÏÀ¾Éð¤ÇÄ¹Ç¯¥³¡¼¥Á¡Ê°ì·³¡¦Æó·³¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡©
¡½¡½¸½ºß¤Ï61ºÐ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÌÓ¡¡¤â¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤â69ºÐ¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤â¤¦30Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤»¤¿ÆüËÜ°ì·èÄê»þ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎÀ¾Éð¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡Ê¤¤¤·¤²¡¦¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë
1956Ç¯ £¹·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¶ðß·Âç³Ø¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ1980Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£²«¶â»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£1994Ç¯¤ËFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë°ÜÀÒ¡£1996Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î£²·³´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¡£2004Ç¯¤Ë¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤òÁÏÀß¡£Æ±¥ê¡¼¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤è¤ê»Í¹ñ¡¦¶å½£¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Á¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£