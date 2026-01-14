¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡¸Å¤¤Æ°²è¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿²¹¸ÎÃÎ¿·¡ÖÉð´ï¤¬ºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢Êì¹»¤ÎµÜºê¡¦À»¿´¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±à¹â¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÉé¤±¤Æ¤Á¤ã°ì·³¤Î¾¡Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£±·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë£¸¾¡¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¼´¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â¤¤¤¤½ç°Ì¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÎÀÕÇ¤¤Ï´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸Í¶¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢Åê¤²¤Æ±ÇÁü¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö±óÅê¤òÄã¤¤ÃÆÆ»¤Ç¼Á¤Î¤¤¤¤µå¤òÈ¿Éü¤·¤ÆÅê¤²¤ëÎý½¬¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏµåÃÄ¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¿ûÌî¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²óÅ¾¤Î¼Á¤À¤Ã¤¿¤ê¹â¤µ¤Ë¤¤¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±óÅê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµå¤Î¶¯¤µ¤¬ËÍ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Éð´ï¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤¬²¹¸ÎÃÎ¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¿ûÌî¤Î¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤ÏÂà²½¡×¤Î¿®¾ò¤Ë¤â¶¦ÌÄ¤·¡Ö¿Ê²½¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤Ï¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤â¿ÍÀ¸¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð£±ÈÖ¡×¤È½¼ÅÅ´ü´Ö¤ËÈ¿¾Ê¤ÈÁ°¿Ê¤òÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î¡Ë£±£²¾¡¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯£±£µ¾¡¤ò·Ç¤²¤¿¡££²£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¤âÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤¤¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶»¤Ë¸Í¶¿¤ÎÂè£²¾Ï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£