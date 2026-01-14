¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¨µÈ¤¬Ž¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑŽ£¤ËÂç¤¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¿®Ä¹À¯¸¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤À¤Ã¤¿ÌÀÃÒ¸÷½¨¤¬¼ç·¯¤òÆ¤¤Ã¤¿¥ï¥±
¢£³°ÍÍ¤À¤Ã¤¿ÌÀÃÒ¸÷½¨¤Î½ÐÀ¤¤Î¤¤Ã¤«¤±
Å·Àµ10Ç¯¡Ê1582¡Ë6·î2Æü¡¢µþÅÔ¤ÎËÜÇ½»û¤Ç¼ç·¯¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤òÆ¤¤Ã¤¿ÌÀÃÒ¸÷½¨¤È¡¢¤½¤Î¸÷½¨¤Ë¾¡Íø¤·¤¿±©¼Æ½¨µÈ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç2¿Í¤Ï¤è¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤â¤¢¤¿¤¨¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¸÷½¨¤ÎÈÕÇ¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÊø¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò°Ê²¼¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
½¨µÈ¤ÎÁ°È¾À¸¤Ï¡¢¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤ËÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¸÷½¨¤âÁ°È¾À¸¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÈþÇ»¡Ê´ôÉì¸©ÆîÉô¡Ë¤«¶á¹¾¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÈþÇ»¤Î¼é¸î¤ÎÅÚ´ô»á¤Ë»Å¤¨¡¢ºØÆ£Æ»»°¤ÈÄ¹ÃË¤ÎµÁÎ¶¤¬Àï¤Ã¤¿Ä¹ÎÉÀî¹çÀï¤Ë¡¢µÁÎ¶Â¦¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬¤¢¤ë¡Ê¡ØÈþÇ»ÌÀºÙµ¡Ù¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï±ÛÁ°¡ÊÊ¡°æ¸©ËÌÉô¤«¤éÅìÉô¡Ë¤ÎÄ«ÁÒµÁ·Ê¤òÍê¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤í¡¢¤Î¤Á¤Ë¾·³¤Ë¤Ê¤ëÂÍøµÁ¾¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Â³¤¤¤Æ¡¢µÁ¾¼¤ò¶¡Êô¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¿®Ä¹¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ØºÙÀî²Èµ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿®Ä¹¤òÍê¤ë¤è¤¦¤ËµÁ¾¼¤Ë´«¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸÷½¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÁ¾¼¤È¿®Ä¹¤ËÎ¾Â°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë½Å¿´¤ò¿®Ä¹¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤È¤·¤Æ¤Ï³°ÍÍ¤À¤¬¡¢Éð¾¤È¤·¤Æ¤âÍùÎ½¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢¤³¤È¤Ë¸µµµ2Ç¯¡Ê1571¡Ë9·î12Æü¤ÎÈæ±Ã»³±äÎñ»û¤Î¾Æ¤Æ¤¤Á¤Ç¤Ï¡¢¸÷½¨¤¬¼Â¹ÔÉôÂâ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉð¸ù¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶á¹¾¤Ë5ËüÀÐÁêÅö¤Î½êÎÎ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢ºäËÜ¾ë¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºäËÜ¾ë¤Ï¡¢±©¼Æ½¨µÈ¤òÂç¤¤¤Ë»É·ã¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¿®Ä¹¤Î°ÂÅÚ¾ë¤Ë¼¡¤°¹âÉ¾²Á
¸÷½¨¤¬ÃÛ¤¤¤¿ºäËÜ¾ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤ÎÀë¶µ»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÀÃÒ¤Ï¡¢ÅÔ¤«¤é»ÍÎ¤¤Û¤ÉÎ¥¤ì¡¢Èæ±Ã»³¤Ë¶á¤¯¡¢¶á¹¾¹ñ¤ÎÆó½½¸ÞÎ¤¤â¤¢¤ë¤«¤ÎÂç¸Ð¡ÊÈüÇÊ¸Ð¡Ë¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤ëºäËÜ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏ¤ËÅ¡Âð¤È¾ëºÉ¤òÃÛ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ëÁÔ²ÚÎï¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿®Ä¹¤¬°ÂÅÚ»³¤Ë·ú¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤®¡¢¤³¤ÎÌÀÃÒ¤Î¾ë¤Û¤ÉÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤ÏÅ·²¼¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¾¾ÅÄµ£°ì¡¦ÀîºêÅíÂÀÌõ¡Ë
¿®Ä¹¤Î°ÂÅÚ¾ë¡Ê¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¡Ë¤Ë°¼à¥¹ë²Ú¤ÊÅ·¼é¤¬¤½¤Ó¤¨¤ë6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¤¹¤Ç¤ËºäËÜ¾ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¾®2Åï¤Î¹ëÁÔ¤ÊÅ·¼é¤¬¤½¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å±¿¤ÎÍ×¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Èæ±Ã»³¤ÈµþÅÔ¤ÎÁÐÊý¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÌò³ä¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸÷½¨¤¬¿®Ä¹¤Î½Å¿ÃÃæ¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤ÊÃÏ°Ì¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¾ë¤Ï¤Þ¤À¡¢Í×³²·ø¸Ç¤Ê»³¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºäËÜ¾ë¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£ÈüÇÊ¸Ð±è¤¤¤ÎÊ¿ÃÏ¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¡ÖÊ¿¾ë¡×¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡¢¾ë¤ò»°½Å¤Ë¼è¤ê°Ï¤à¿åËÙ¤Ë¸Ð¿å¤ò°ú¤Æþ¤ì¤¿¡Ö¿å¾ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£¼é¤ê¤Î¤¦¤¨¤Ç¤â¿å±¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤âÀè¶îÅª¤Ê¾ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ½¨µÈ¤Ï¡¢ºäËÜ¾ë¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿2Ç¯¸å¡¢¤½¤ì¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¾ë¤òÃÛ¤¤¤¿¡£Ä¹ÉÍ¾ë¡Ê¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¸÷½¨¤Î¾ë¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê½¨µÈ¤Î¾ë
Å·Àµ¸µÇ¯¡Ê1573¡Ë9·î¤Ë¶á¹¾¤ÎÀõ°æÄ¹À¯¤¬ÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½¨µÈ¤Ï¤½¤Î¸ùÀÓ¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢¿®Ä¹¤«¤éÀõ°æ»á¤ÎµìÎÎ¤Î»ÙÇÛ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àõ°æ»á¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾®Ã«¾ë¡Ê¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÈò¤±¡¢ÈüÇÊ¸Ð±è¤¤¤Îº£ÉÍ¤Ë¤¢¤é¤¿¤ËÃÛ¾ë¤·¡¢ÃÏÌ¾¤òÄ¹ÉÍ¤È¤¢¤é¤¿¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÄ¹ÉÍ¾ë¤¬ºäËÜ¾ë¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÈüÇÊ¸Ð¤ËÌÌ¤·¤¿Ê¿ÃÏ¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¡ÖÊ¿¾ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¿å¾ë¡×¤Ç¡¢ËÙ¤Ë¤Ï¸Ð¿å¤¬°ú¤Æþ¤ì¤é¤ì¡¢ËÜ´Ý¤Ë¤ÏÅ·¼é¤¬·ú¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ºäËÜ¾ëÆ±ÍÍ¡¢»þÂå¤ËÀè¤¬¤±¤ÆÀÐ³À¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¸ÐÈÊ¤Ë¤Ï¡¢¾ë¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¾ë²¼Ä®¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¾ë²¼Ä®¤òÅýÎ¨¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤Ëµ¡Ç½¤·¤¿¡£
2¤Ä¤Î¾ë¤¬ÃÛ¤«¤ì¤ë¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å±¿¤ò·³»öÅª¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ë¤âºÇÂç¸Â¤ËÍ¸úÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¿®Ä¹¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ¿Þ¤¬Æ¯¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤ë¸÷½¨¤¬ÃÛ¤¤¤¿ºäËÜ¾ë¤¬¡¢¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ë¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉ¾È½¤ò¾¡¤Á¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢½¨µÈ¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤è¤¯»÷¤¿2¤Ä¤Î¾ë¤¬¤È¤â¤Ë¡¢¸÷½¨¤È½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÐÀ¤¾ë¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î2¿Í¤Ï½çÄ´¤Ë½ÐÀ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¸÷½¨¤È½¨µÈ¤ÎÉ¾²Á¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¥ï¥±
¤³¤¦¤·¤ÆÅ·Àµ8Ç¯¡Ê1580¡Ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Î2Ç¯Á°¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³ÆÊýÌÌ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÊ¬¹ñ¤«¤éÆ°°÷¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³ÃÄ¤ò»Ø´ø¤·¡¢Ýà²¼(¤¤«)¤À¤±¤ÇÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÀï¹ñÂçÌ¾¤ÈÀï¤¨¤ëÉô¾¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î±©¼Æ½¨µÈ¡¢ËÌÎ¦¤Î¼ÆÅÄ¾¡²È¡¢¤½¤·¤Æµ¦Æâ¤Î¸÷½¨¤È¤¤¤¦»°¿Í¤Ë¤·¤Ü¤é¤ì¤¿¡×¡Ê¶ÍÌîºî¿Í¡ØËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Î¼óËÅ¼Ô¤Ï¤À¤ì¤«¡ÙµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î3¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ÅÍ×¤Îµ¦Æâ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸÷½¨¤¬¡¢¿¥ÅÄÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¼Â¾å¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Î8·î¡¢¿®Ä¹¤ÏÉ®Æ¬²ÈÏ·¤ÇÄ¹Ç¯¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿º´µ×´Ö¿®À¹¤Ë¡¢½½¶å¥«¾ò¤ÎÀÞÝ£¾õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¾Ã¶ËÅª»ÑÀª¤ò»ØÃÆ¤·¡¢¹âÌî»³¤ËÄÉÊü¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂè»°¾ò¤Ë¤Ï¡ÖÃ°ÇÈ¹ñÆü¸þ¼éÆ¯¤¡¢Å·²¼¤ÎÌÌÌÜ¤ò¤Û¤É¤³¤·¸õ¡£¼¡¤Ë±©¼ÆÆ£µÈÏº¡¢¿ô¥ö¹ñÈæÎà¤Ê¤·¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¤ÃÀè¤Ë¸÷½¨¡¢¼¡¤Ë½¨µÈ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢2¿Í¤òÀä»¿¤·¤Ä¤Ä¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¿®À¹¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¿¥ÅÄ²È¤Î½Å¿ÃÃæ¡¢¸÷½¨¤È½¨µÈ¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë2Ì¾¤Î¤¦¤Á¤Ç¤Ï¡¢¸÷½¨¤Î¤Û¤¦¤¬³Ð¤¨¤Ï¤á¤Ç¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Å·Àµ8Ç¯¡Ê1580¡Ë8·î¤´¤í¤«¤é¸÷½¨¤ÎÎ©¾ì¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¿®Ä¹¤Î»Í¹ñÀïÎ¬¤ÎÊÑ¹¹
¿®Ä¹¤Ï10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçºäËÜ´ê»û¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ´ê»ûÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿å·³¤ò¶î»È¤·¤ÆÄñ¹³¤¹¤ë°¤ÇÈ¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë¤Î»°¹¥²È¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÅÚº´¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÄ¹½¡²æÉô¸µ¿Æ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢»°¹¥¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£Å·Àµ6Ç¯¡Ê1578¡Ë10·î¤Ë¤Ï¡¢¸µ¿Æ¤ÎÃäÃË¤Ë¡Ö¿®¡×¤Î»ú¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¡Ö¿®¿Æ¡×¤ÈÌ¾¾è¤é¤»¡¢¸µ¿Æ¤¬»Í¹ñÁ´ÅÚ¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤³¤È¤òÍÆÇ§¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¿®Ä¹¤ÈÄ¹½¡²æÉô²È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¼è¼¡¡×¤ÎÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬¸÷½¨¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Å·Àµ8Ç¯¡Ê1580¡Ë8·î¤ËÂçºäËÜ´ê»û¤È¤ÎÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¿®Ä¹¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¸µ¿Æ¤ÎÀªÎÏ³ÈÂç¤ò´í¸±»ë¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜ´ê»û¹¶¤á¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬Á°½Ò¤Îº´µ×´Ö¿®À¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿®À¹ÄÉÊü¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Ï»Í¹ñÀïÎ¬¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÍâÅ·Àµ9Ç¯9·î¤´¤í¡¢¿®Ä¹¤Ï¸÷½¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¸µ¿Æ¤Ë¡¢»ÙÇÛÃÏ°è¤ÏÅÚº´¤È°¤ÇÈ¤ÎÆîÈ¾Ê¬¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¿Æ¤Ï¡ÖÌóÂ«¤¬°ã¤¦¡×¤ÈµñÈÝ¡£¤¹¤ë¤È¿®Ä¹¤Ï¡¢°¤ÇÈ¤Ï°¤ÇÈ»°¹¥²È½Ð¿È¤Î»°¹¥¹¯Ä¹¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ç¡¢¸µ¿Æ¤ÏÅÚº´1¹ñ¤À¤±¤ÇÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¾ò·ï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¤Ê¤¼¸÷½¨¤¬¸µ¿Æ¤Î¼è¼¡¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤«¤À¤¬¡¢¸µ¿Æ¤Î»öÀÓ¤òµ¤·¤¿¡Ø¸µ¿Æµ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸µ¿Æ¤ÎºÊ¤¬¸÷½¨¤Î½Å¿Ã¤Ç¤¢¤ëºØÆ£Íø»°¤ÎµÁÍý¤ÎËå¤Ç¡¢Íø»°¤¬¸µ¿Æ¤Î¾®çÏ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¸÷½¨¤ÏÄ¹½¡²æÉô²È¤¬ÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿®Ä¹¤ÎÌ¿¤Ë½¾¤¦¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤ËÀâÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¿Æ¤«¤é¤ÏÊÖÅú¤¬¤Ê¤¤¡£¼¡Âè¤Ë¸÷½¨¤ÏÎ©¾ì¤¬ÄÉ¤ï¤ì¡¢¸µ¿Æ¤È¤Î±ï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºØÆ£Íø»°¤È¤Î´Ø·¸¤âÈùÌ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£½¨µÈ¤Î³èÌö¤Î¤»¤¤¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿®Ä¹¤¬¸µ¿Æ¤ÎÀªÎÏ³ÈÂç¤ò´í¸±»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¨µÈ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÎÂÐÌÓÍøÀïÎ¬¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¿ÊÅ¸¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£Å·Àµ8Ç¯¡Ê1580¡Ë¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢½¨µÈ¤ÏÇÅËá¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÆîÀ¾Éô¡Ë¤Î»°ÌÚ¾ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©»°ÌÚ»Ô¡Ë¤òÊ¼ÎÈ¹¶¤á¤ÎËö¤ËÍî¤È¤·¡¢Äï¤Î½¨Ä¹¤ÎÎÏ¤ÇÃ¢ÇÏ¡ÊÊ¼¸Ë¸©ËÌÉô¡Ë¤òÊ¿Äê¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃ¸Ï©¤òÀ©°µ¤·¤Æ¡¢ÇÅËáÆç¤ÎÀ©³¤¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½¨µÈ¤ÏÃ¸Ï©¤ÎÎÎÍ²½¤ò¿Ê¤á¤ë²áÄø¤Ç¡¢¿®Ä¹¤¬¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¿°¤ÇÈ¤Î»°¹¥²È¤òÝà²¼¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÀ©³¤¸¢¤ò°®¤ëÌÓÍø¿å·³¤È»°¹¥¿å·³¤ËÂÐ¤·¡¢Á°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄ´Î¬¤ò¿Ê¤á¡¢¸å¼Ô¤Ï¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤Æ½¨µÈ¤¬¡¢»°¹¥²È¤òÉþÂ°¤µ¤»¤Ä¤ÄÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÅìÈ¾Ê¬¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿®Ä¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹½¡²æÉô¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤º¤ËºÑ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤à¤·¤íÄ¹½¡²æÉô¤ÎÀªÎÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ÈÀïÎ¬¤ÎÊÑ¹¹¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¹½¡²æÉô¤Ø¤Î¼è¼¡¤ò°ì¼ê¤Ë¤Þ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸÷½¨¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸µ¿Æ¤«¤éÊÖÅú¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸÷½¨¤Ï¸µ¿Æ¤Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Ï»°ÃË¤Î¿®¹§¤òÁíÂç¾¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¿ÆÀ¬È²¤ò·ó¤Í¤¿»Í¹ñ½ÐÊ¼¤ÎÌ¿Îá¤ò²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢½ÐÊ¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¤Ï6·î3Æü¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ÎÍâÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤òµ¯¤³¤·¤¿Æ°µ¡
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¸÷½¨¤¬¿®Ä¹¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¶â»ÒÂó»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¡£¡Ö¤·¤«¤·¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑÄ¾Á°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿®Ä¹¤Ï¸÷½¨¤ò¶¯¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Ä¤Þ¤ê¸÷½¨¤Ï¡¢ÉðÅÄ¹¶¤á¡¢²È¹¯¤é¤ÎÀÜÂÔ¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¹¶¤á¤Î¤¿¤á¤Î½Ð¿Ø¤È¡¢¿®Ä¹¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯ËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±Î©¤Æ¤Ä¤Å¤±¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê¡Ø¿¥ÅÄ¿®Ä¹ ÉÔ´ïÍÑ¤¹¤®¤¿Å·²¼¿Í¡Ù²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡£
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º´µ×´Ö¿®À¹¤ÎÎã¤â¤¢¤ë¡£Ä¹½¡²æÉô¸µ¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¼¡¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¸÷½¨¤¬¡¢¿®Ä¹¤Ë¤è¤ë»Í¹ñÆ¤È²¤ò¡¢ÌÀÃÒ²È¤ÎÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¡¢¸÷½¨¤¬ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤òµ¯¤³¤·¤¿Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö»Í¹ñÀâ¡×¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¸÷½¨¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ï¿®Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿®Ä¹¤¬ÀïÎ¬¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸÷½¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ê²¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿½¨µÈ¤Ë¤è¤ë¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÀ©ÇÆ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
½¨µÈ¤Ë¸÷½¨¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤¿½¨µÈ¤ÎÎÏÎÌ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¸÷½¨¤è¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë