¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢²«¶â»þÂå¤ÎÀ¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿±¦ÏÓ¡¡¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀÐ°æ¾æÍµ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬¸ì¤ë²«¶â»þÂå¤ÎÀ¾Éð¡Ê13¡Ë
ÀÐ°æ¾æÍµ¡¡Á°ÊÔ
¡ÊÏ¢ºÜ11¡§ÀÐÌÓ¹¨Åµ¤¬¥µ¡¼¥É¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Ä¬ºêÅ¯Ìé¤Î¡ÖËâµå¡×¥·¥ó¥«¡¼¡¡¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ä¡ä¡Ë
¡¡1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡£Æ±»þ´ü¤ËºßÀÒ¤·¡¢11ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È£¸ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀÐÌÓ¹¨Åµ»á¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î13¿ÍÌÜ¤Ï¡¢²«¶â´ü¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ò»Ù¤¨¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿1992Ç¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç§®VP¤Ëµ±¤¤¤¿ÀÐ°æ¾æÍµ»á¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÆÃÄ§¤ä¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î»Ñ¡¢À³Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤ÇÌîÌÐ¤Ê¤É¤È°ì½ï¤ËÀèÈ¯¤ÎÃì¤Ë¡Û
1990Ç¯Âå¤ËÀ¾Éð¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀÐ°æ photo by Sankei Visual
¡½¡½ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÐÌÓ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌîµåÉô½Ð¿È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡Ê°Ê²¼¡§ÀÐÌÓ¡Ë¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¶È¤Ç¹ÓÌÚÂçÊå¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¹ÓÌÚ¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¡ÊÀÐ°æ»á¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À³Ê¤ÏÑÜÄ¢ÌÌ¤Ç¡¢Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤âÆüº¢¤ÎÀ¸³èÂÖÅÙ¤â¤Þ¤¸¤á¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤éÇ¯¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¡¢Âç³Ø¤ÏË¡À¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Áá¼Â¤«¤éË¡À¯¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë»þÂå¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¤µ¤ó¤ä¡¢¤Î¤Á¤ËÀ¾Éð¤ÇÆ±Î½¤È¤Ê¤ëÄ¬ºêÅ¯Ìé¤µ¤ó¤ÈÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌÓ¡¡ÅÏÊÕÃÒÃË¤â¡ÊÆ±ÂåÉ½¤Ë¡ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Éª¤ò¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤¬¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÀÐÌÓ¡¡¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀ©µå¤âÈ´·²¤Ç¤·¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥à¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»°¿¶¤â¼è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ò³°¤·¤ÆÂÇ¤Á¼è¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¹©Æ£¸ø¹¯¤ä¥Ê¥Ù¤Á¤ã¤ó¡ÊÅÏÊÕµ×¿®¡Ë¡¢³ÔÂÙ¸»¡¢ÅÏÊÕÃÒÃË¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤ÆÃì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡½¡½Åö»þ¤ÎÀ¾Éð¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ï¡¢Â¾µåÃÄ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¨¡¼¥¹µé¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÀÐÌÓ¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤«¤é¸«¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ê¥Ù¤Á¤ã¤ó¤äÂÙ¸»¡¢ÃÒÃË¤ÏÎÏ¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¤«¤ï¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤è¤¯¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹Åç¤Ë¤¤¤¿ËÌÊÌÉÜ³Ø¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤«¤Ê......¡£¤Þ¤¡¡¢ËÌÊÌÉÜ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÏÍ¿»ÍµåÎ¨¤¬Äã¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÂôÂ¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿1992Ç¯¤ÏÍ¿»ÍµåÎ¨1.70¡Ê£¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÌÓ¡¡¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¿¤¯½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤Æµå¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¼éÈ÷¤Î¥ê¥º¥à¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼é¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤¬À¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®ÌîÏÂ¹¬¡Ê1981Ç¯¡Á1987Ç¯¤ËÀ¾Éð¤ËºßÀÒ¡£1987Ç¯¥ª¥Õ¤ËÊ¿Ìî¸¬¤È¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¡Ë¤¬Åê¤²¤ë»þ¤Ïµå¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¾®Ìî¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥¹¥ê¡¼¥Ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡ÖÁá¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÊü¤é¤ó¤«¡ª¡×¤È³å¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿³È½¤È¤ÎÁêÀ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿³È½¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Ç18¾¡¤òµó¤²¡¢ºÇÂ¿¾¡¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌÓ¡¡¾®Ìî¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢À¾Éð¤ËÍè¤¿¸¬¤Á¤ã¤ó¡ÊÊ¿Ìî»á¤Î°¦¾Î¡Ë¤âÂç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÂçÀ®¸ù¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡½¡½ÀÐÌÓ¤µ¤ó¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥É¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÀÐÌÓ¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¹²¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ê¤É¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤±¤Á¤ã¤ó¤Î»þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥«¥¦¥ó¥È¤ä¾õ¶·¤´¤È¤Ë¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½¼ÂÆ¯¤Ï11Ç¯¡ÊÀ¾Éð£¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à£²Ç¯¡Ë¤Ç¡¢ÄÌ»»68¾¡52ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÌÓ¡¡1992Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î³èÌö¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÆ¯Ç¯¿ô¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸Î¾ã¤¹¤ëÅê¤²Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹øÄË¤Ê¤É¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢²«¶â´ü¤ÎÀ¾Éð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1992Ç¯¤Î³èÌö¤Ïº£¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¸åÊÔ¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÀÐÌÓ¹¨Åµ¡Ê¤¤¤·¤²¡¦¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë
1956Ç¯ £¹·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¶ðß·Âç³Ø¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ1980Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£²«¶â»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£1994Ç¯¤ËFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë°ÜÀÒ¡£1996Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Î£²·³´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¡£2004Ç¯¤Ë¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤òÁÏÀß¡£Æ±¥ê¡¼¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤è¤ê»Í¹ñ¡¦¶å½£¥¢¥¤¥é¥ó¥É ¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö°¦É²¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Á¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£