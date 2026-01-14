ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ÆâÌî¼ê¤Î¥«¥¹¥È¥í¤ò³ÍÆÀ¡¡ÌÚÅÄGMÂå¹Ô¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÁª¼ê¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï14Æü¡¢¥í¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥«¥¹¥È¥íÆâÌî¼ê¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø6¡Ù¤Ë·èÄê¡£
¡¡¥«¥¹¥È¥í¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÌÚÅÄGMÂå¹Ô¤Ï¡Ö16ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È·ÀÌó¤·¡¢2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë21ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é±¦ÂÇ¤Á¤Ë°ìËÜ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¢¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£¸ª¤Î¶¯¤µ¤ÈÁöÎÏ¤â·óÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥È¥í¤Ïºòµ¨AAA¤Ç133»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.235¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢82ÂÇÅÀ¡¢18ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ ¥í¥É¥ë¥Õ¥©¡¦¥«¥¹¥È¥í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§ÆâÌî¼ê
Åê¡¦ÂÇ¡§±¦¡¦±¦
ÇØÈÖ¹æ¡§6
À¸Ç¯·îÆü¡§1999Ç¯5·î21Æü¡Ê26ºÐ¡Ë
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§183cm¡¦92kg
½Ð¿È¡§¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ