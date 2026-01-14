SUPER JUNIOR¡¦¥¤¥È¥¥¥¯¤¬Åß¤Î²Æì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸òÎ®¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡ØSUPER JUNIOR-¥¤¥È¥¥¥¯¤Î¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù
KNTV¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ØSUPER JUNIOR-¥¤¥È¥¥¥¯¤Î¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥È¥¥¥¯¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò"°ì¿Í"¤ÇÊâ¤¡¢ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤òÍê¤ê¤Ë¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿©¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯Î¹ÈÖÁÈ¤À¡£
ºÇ¿·ºî¡ÖÅß¤Î²ÆìÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¼Â»Ü¡£Èþ¤éSUN¥Ó¡¼¥Á¤«¤éÎ¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¤ä±ÉÄ®¾¦Å¹³¹¡¢³¤¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢FCÎ°µå¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥³¥¶¤Ç¤Î¹©·ÝÂÎ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÀä·Ê¥¹¥Ñ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥µ¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£
¥¤¥È¥¥¥¯¤ËÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç²á¤´¤·¤¿2Çñ3Æü¤Î²ÆìÎ¹¤È¡¢¸ø³«¼ýÏ¿¡¦¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î"Åß¤Î²Æì"¥í¥±¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤«¤éÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö°ÊÁ°²Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤¤¤í¤¤¤íËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó¤Þ¤¿Ë¬¤ì¤Æ¡¢²Æì¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¾ì½ê¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤Þ¤¿²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÍè¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ì¿Í¤Ç¤âÍè¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½Î¹¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥¤¥µ¡¼¤âÍÙ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë¸«¤¨¤ëÅÁÅý¤ÎÍÙ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥º¥à¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢²Î»ì¤âÄ°¤¤Ê¤¬¤éÆ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ì¤Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ë¤â"ËÍ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«"¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½ÍÙ¤ê¤ÏÁá¤¯³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÁá¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ç¯¤Î¶ìÏ«¤ä½ÏÎý¤Îµ»¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½²Æì¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖËè²ó²Æì¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢10Ç¯Á°¤è¤ê²Æì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ÇÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë²Æì¤ÎÉ÷ÅÚ¤ä´·½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¹Ô¤Ã¤¿¥³¥¶¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Æ¥¦¥©¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ç³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¤ÎÊý¤¬±Ç²è»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥ì¥®¥å¥é¡¼Åª¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤êÎ¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÌ¥ÎÏ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬ÆüËÜ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½õ¤±¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÝÌõµ¡¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤ÎÊý¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¡¢¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Í§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£²ó¤Î²ÆìÎ¹¤Ç¤â¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¢¤ëµï¼ò²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼ÒÄ¹¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È·ëº§¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢"·ëº§¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©"¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿Ê¬´Ö¤â¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÁ´Éô¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯Èá¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤È·¯¤â´¶¤¸¤¿¤ó¤À¤Í¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
¡½¡½º£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç¤´¼«¿È¤ÎÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¡Á2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ê¤é°ã¤¦¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢ËÜÅö¤Î»Ñ¤ò±£¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î²Æì2Çñ3Æü¤âËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Á°²ó²Æì¤ËÍè¤¿¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÍý²ò¤·¤ÆÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Î¹¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ëÀ®Ä¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖËè²ó100%´°àú¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌÌõ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ÄÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ä´¶¤¸Êý¤Ï¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤ÎÊý¤È²ñ¤Ã¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ñ¤¦¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡Ö¤Ò¤È¤êÎ¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤±¤ëÈë·í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÈë·í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²¿¤«¤ò¤º¤Ã¤È¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ë°ì¿Í¤ÇÍè¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î±¿¤ÓÊý¤¬¾å¼ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÆÃ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½SUPER JUNIOR¤Ïº£Ç¯20¼þÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ëÈë·í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È·è¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£"²ò»¶¤·¤è¤¦""¤ä¤á¤è¤¦""ÊÌ¤ì¤è¤¦"¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢É×ÉØ¡¢Îø¿Í¡¢Í§Ã£¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤âÄ¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨ºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤ê°¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ÐÆüËÜ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹Àè¤ÇÉ¬¤º"SUPER JUNIORÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©""¥¤¥È¥¥¥¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©"¤ÈÊ¹¤¯¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Ï"SUPER JUNIOR¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢10¿ÍÃæ9¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬SUPER JUNIOR¤â¡¢¥¤¥È¥¥¥¯¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ã¡¹¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö"¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÏ·¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«"¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ç¡¢"Ë»¤·¤¯¤ÆÏ·¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿"¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÏ·¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±¿Æ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ÉÍý¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ20Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤¬1²ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤ÏÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤âÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¶À¤ò¸«¤Æ¡ÖÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÀè¤Û¤É»õËá¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶À¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤è¤ê³¤³°¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¡¢²Æì¡¢Åìµþ¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»õËá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Æº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÏ·¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½3·î¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÁ°²ó3·î¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ´¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â3·î¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£Íè¤ë¤È¤¤Ï¡¢³§¤µ¤óÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤Ç¤¤ë¤Ê¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤¬¤É¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¸ø±é¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡½¡½¸ø³«¼ýÏ¿¤ä¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²Æì¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï³§¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÈþ¤·¤µ¤ä¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²Æì¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²Æì¤Ç¸½ÃÏ¤ÎÊý¤ä¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥¸¥¢¤ÎÊý¤È¤â¸òÎ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¤É¤¦¶¦´¶¤·¤ÆÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤è¤ê¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡áÀîºêÎ¶Ìé
ÊüÁ÷¾ðÊó
¡ØSUPER JUNIOR-¥¤¥È¥¥¥¯¤Î¤Ò¤È¤êÎ¹¡ÁÅß¤Î²ÆìÊÔ¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î23Æü(·î)¥¹¥¿¡¼¥È ³Ö½µ(·î)23:50¡Á0:20 ¤Û¤«
¡ØSUPER JUNIOR-¥¤¥È¥¥¥¯¤Î¤Ò¤È¤êÎ¹¡ÁÅß¤Î²ÆìÊÔ ¸ø³«¼ýÏ¿SP¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü)19:30¡Á20:00 ¤Û¤«
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥¹¥«¥Á¥ã¥ó1(KNTV801)¡¢KNTV