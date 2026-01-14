¸µ¥É·³±¦ÏÓ¤Î²ÃÆþ¤Ë¡ÖÂçÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡¡È¿ÀÊä¶¯¡É¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤Þ¤µ¤«³ÚÅ·¤Ç¸«¤ì¤ë¤È¤Ï¡×
ºòµ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤¿34ºÐ±¦ÏÓ¤ò³ÚÅ·¤¬³ÍÆÀ
¡¡³ÚÅ·¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡È¿·ÀïÎÏ¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤Ï14Æü¡¢¥Û¥»¡¦¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ãÅê¼ê¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿34ºÐ±¦ÏÓ¤Î²ÃÆþ¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¡×¡ÖÂçÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ÀÊä¶¯¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡B¥¯¥é¥¹Ã¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹³ÚÅ·¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤Ï2025Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò´Þ¤à5µåÃÄ¤ÇÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¡¢·×19ÅÐÈÄ¤Ç0¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨4.58¡£ºòµ¨¤ÏÊ£¿ôµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢ËÜÍè¤ÎÅêµå¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ç14¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£MLB10Ç¯´Ö¤Ç251»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢44¾¡78ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.75¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê±¦ÏÓ¤À¡£
¡¡¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤Ïºòµ¨¡¢2·î¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢4·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä°Ê¹ß¤Ï¡¢º£µ¨¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï6·î¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2»î¹ç¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.00¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï96¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154.5¥¥í¡ËÁ°¸å¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¼ç¤Êµå¼ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼44¾¡±¦ÏÓ¤Î²ÃÆþ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹È¿±þ¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ãÍèÆü¤¹¤ó¤Î!?¡×¡ÖÆüËÜÌîµå¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×¡Ö½½Ê¬¤ÊÊä¶¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖºÇ¹â¤«¤è¡×¡Ö³ÚÅ·¤Î½õ¤Ã¿Í¡¢·ë¹½À¨¤¤¤¾¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«³ÚÅ·¤Ç¸«¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢³ÚÅ·¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀèÈ¯¥¿¥¤¥×¤Î¥í¥¢¥ó¥·¡¼¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹Åê¼ê¡¢ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤òÅ¸³«¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î34ºÐ¡¢¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤Î²ÃÆþ¤Ç¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤¬Áý¤·¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë