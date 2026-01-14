Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ö¤¹¤´¤¤¸¬µõ¡×¥É¥é¥Þ¶¦±é¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¤Î¿ÍÊÁÀä»¿¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë12»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¸¬µõ¡×¤È´¶¤¸¤¿½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û33ºÐ¸µAKB¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¸åÇÚ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë
¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏÊ÷´ß¤È¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÏÃÂê¤ËµÚ¤Ö°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£óîÆ£¤ÏÊ÷´ß¤¬¸µAKB48¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤È¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢Ê÷´ß¤µ¤ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡£ÉáÄÌ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÊ÷´ß¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÊ÷´ß¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¸¬µõ¤Ç¡£º£»þ¤Î¼ã¤¤»Ò¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤Ë¤â·ë¹½¥Õ¥é¥ó¥¯¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¸åÇÚ¸åÇÚ¤·¤Æ¤ë»Ò¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈóîÆ£¤ÎÀ³Ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡óîÆ£µþ»Ò¡ÖÊ÷´ß¤µ¤ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡×
¢¡Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ö¤¹¤´¤¤¸¬µõ¡×óîÆ£µþ»Ò¤Î¿ÍÊÁÌÀ¤«¤¹
