¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤«¤é¿©Âî¤Ø¡©¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º! ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤¬»É·ã¤¹¤ë¡ÈÂÎ¸³Íßµá¡É¤Î¸ú²Ì
¤¤¤Þ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÍ¢½Ð¤ÎÊÝ¾Ú¼ê·Á¡×¤È¤Ê¤ë»þÂå¤À¡£
º£²ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¾Þ¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º!¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥±¥Ç¥Û¥ó¡Ù¡Ë¤Ç¡¢K¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿´Ú¹ñ¤¬Ê¸²½¤òÅð¤ó¤À¡×¡Ø¥±¥Ç¥Û¥ó¡Ù¤ËÃæ¹ñ¤ÇÉÔËþ¤ÎÀ¼
¤·¤«¤·²Ú¡¹¤·¤¤¼õ¾Þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹°Ê¾å¤Ë¡¢»º¶È³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÌ¤Ë¤¢¤ë¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖÀÖ¤¤¥½¡¼¥¹¡×¤È¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¡×¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½Á¤Ê¤·ÌÍÎÁÍý¡Ö¥Á¥ã¥Ñ¥°¥ê¡×¤¬¹¥´ñ¿´¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥±¥Ç¥Û¥ó¡Ù¤¬¼¨¤·¤¿K¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤ä³ô²Á¤Þ¤Ç¤âÍÉ¤êÆ°¤«¤¹¶¯Îõ¤ÊÇÈµÚÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï¡¢¸ø¼°¶¨»¿¤È¥Ð¥¤¥é¥ë¤Î¶³¦¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎ®ÄÌÌÖ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡Ö¥±¥Ç¥Û¥ó¸ú²Ì¡×¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤¥½¡¼¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÈK¥Õ¡¼¥ÉÏ¢º¿¡É
º£²ó¤Î¡Ö¥±¥Ç¥Û¥óÀûÉ÷¡×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥µ¥¸¥ã¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£
·àÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¿É¤µ¤ËÂÑ¤¨¤ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ëö¤Ã»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥µ¥¸¥ã¡×¤¬¡¢ÀÖ¤¤¥½¡¼¥¹¤Î¥Ü¥È¥ë¤òÓ®ÆýÉÓ¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤ê¡¢¿É¤µ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¼Âºß¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê»ë³ÐÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¡¢¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÊCopycat¡Ë¡×¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê10¡Á20Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥±¥Ç¥Û¥ó¡Ù¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¸²½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö±Ç²è¤¬Netflix¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥½¡¼¥¹¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤òµá¤á¤ë¼ûÍ×¤¬»¦Åþ¤·¤¿ÍýÍ³¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¾Ú·ô¶È³¦¤Ç¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¡Ö¥±¥Ç¥Û¥ó¸ú²Ì¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢K¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÆóÂçÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÀ¿´¡×¤È¡Ö»°ÍÜ¿©ÉÊ¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¿´¤Ï¡¢ºîÉÊÆâ¤Ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥É¥ó¥·¥à¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢¸ø¼°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¿×Â®¤ËÅêÆþ¤·¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
°ìÊý¡¢»°ÍÜ¿©ÉÊ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á°½Ð¤Î¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥µ¥¸¥ã¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¡¼¥¹ÍÆ´ï¤¬¡Ö¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ð¥¤¥é¥ë¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢±Ç²è¸ø³«Ä¾¸å¡¢»°ÍÜ¿©ÉÊ¤Î³ô²Á¤Ï³¤³°¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
Î®ÄÌ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÇÀ¿´¤¬Àµ¹¶Ë¡¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»°ÍÜ¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿·èÄêÅª¤Ê¡È¥ß¡¼¥à¡É¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈôÌö¤·¤¿·Á¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÎ¾¼Ò¤È¤â¡Ø¥±¥Ç¥Û¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÇÈ¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥µ¥à¡ÊPositive-sum¡Ë¤Î¸ú²Ì¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥¥à¥Á¤Ë¤Þ¤Ç²¸·Ã¤¬¡¢¡Ö¸«¤ë¡×¤«¤é¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ø
¥é¡¼¥á¥ó¤È¥½¡¼¥¹¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¥à¥Á¡×¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥ê¥¯¥ë¥À¥¦¥ó¸ú²Ì¡×¤Î¼çÌò¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ºîÉÊÆâ¤Ë¤Ï¥¥ó¥Ñ¤ä¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊK¥Õ¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¥¥à¥Á¤¬Ä¾ÀÜ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥é¡¼¥á¥ó¿Íµ¤¤ÎÇúÈ¯¤¬¥¥à¥Á¤ÎÇä¾å¤Ø¤ÈÇÈµÚ¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬´µ¯¤·¤¿¹¥´ñ¿´¤¬¡ÖÊ¸²½Åª³Ø½¬¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿·ë²Ì¤À¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¿É¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤ê¡¢¡Ö¥É¥ó¥·¥à¡×¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñ¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ï¥¥à¥Á¤¬É¬¿Ü¡×¤È¤¤¤¦¸ø¼°¤ò¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑ³ØÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢Êä´°ºâ¡Êcomplementary goods¡Ë¤Î´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¤¬¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¸ú²Ì¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¾Ý¡¦½¡²È¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¬¡Ë¡¢CJÂè°ìÀ½Åü¤Ê¤É¤Î¥¥à¥Á¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¹¥µ¡¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¡Ö¿É¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ËºÇ¤â¹ç¤¦¥¥à¥Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼K¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¨ºÂ¤Ë¿©ÉÊÇä¾å¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¡£
ÀìÌç²È¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÂÎ¸³Íßµá¤ÎÅ¾°Ü¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
À¿¿®¡Ê¥½¥ó¥·¥ó¡Ë½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥×¶µ¼ø¡ÊÊ¸²½»º¶È·Ý½ÑÂç³Ø±¡¡Ë¤Ï¡¢ËÜ»æ¤È¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤Ç¡¢¡ÖÊ¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼«ÂÎ¤Ï´ÑÇ°Åª¡¦Ãê¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¿©Ê¸²½¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÌ£¤ï¤¤¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡ÈÂÎ¸³¡É¤ÎÎÎ°è¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖK¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼çÎ®»Ô¾ì¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ã±¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤ëÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤òÄ¾ÀÜµý¼õ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¡¢¾ÃÈñºâÍ¢½Ð¤ÎµÞÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¥à¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬Âç½°Ê¸²½¤Î¼çÎ®¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñºâÍ¢½Ð¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍ¢½Ð¸ú²Ì¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·ÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤È¤ê¤ï¤±K¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê·ò¹¯»Ö¸þ¥È¥ì¥ó¥É¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹Æ°ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥Ç¡¼¥â¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÇ®¶¸¤·¡¢Èà¤é¤¬¿©¤Ù¤ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿°ìµå¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¿©ÉÊ¶È³¦¤Î¥³¡¼¥È¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥±¥Ç¥Û¥ó¡Ù¤È¤È¤â¤ËÈôÌö¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤È¥¥à¥Á¤¬¡¢°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦¤Î¿©Âî¤Ë¤ª¤±¤ëÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£