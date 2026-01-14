¡Ö¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤àÃËÀ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤ËÜ²»£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Èà½÷¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡£½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Îø°¦º½Çù¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃËÀ¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¤¤Î½÷À¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À154Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ù¤È»×¤¤Çº¤àÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ëËÜ²»£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤½¤ì¤ò»ä¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤¬¼ºÎé¤À¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖÆß´¶¤Ç½÷¿´¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢²¾¤ËÍ§Ã£´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÈà½÷¤¬Íß¤·¤¤¡×Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò½÷À¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Öµ®½÷¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤¦¤«¤Ä¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÈ±¤Ï¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç¡¢Éþ¤ÏÅ¬Åö¡£½÷À¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢Îø°¦°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤Ç½÷À¤¬¶á´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³°¸«¤òÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Öµ®Êý¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖÎø¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤¸¤ãÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡©¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤â¤½¤â½÷À¤«¤é¹¥°Õ¤òÊú¤«¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ¤À¤È¡¢Îø°¦¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¼«ÂÎ¤ËÁø¶ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ÊÂÖÅÙ¤ä½÷À¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤Ê¼º¸À¤Ï¡¢Îø¤ò»Ï¤á¤ëË¸¤²¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£°ìÅÙ¡¢²æ¤¬¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë´ñÀ×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤»¤º¡¢¡ÖÂÔ¤Á¡×¤ò·è¤á¹þ¤àÃËÀ¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º³ºÙ¤Ê¹¥°Õ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£¤¤Ã¤«¤±¤ò¼«Ê¬¤«¤éÃµ¤¹¤°¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÀµÄ¾¡¢¿È¤Î¤Û¤ÉÃÎ¤é¤º¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌÌ¿©¤¤¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÖÈþ¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¶À¤ò¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ê¬ÉÔÁê±þ¤Ê¤Û¤ÉÌÌ¿©¤¤¤ÊÃËÀ¤Ï¡¢¡ÖÌµÃã¤Ç¤·¤ç¡×¤È¼þ°Ï¤ËÊò¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤Ë¹â¤¤Í×µá¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬Â¦¤Ë¤âÁê±þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È´Î¤ËÌÃ¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¡¢½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤Æ½ÐÊâ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²èÌÌ¤Î¤Ê¤«¤Î½÷À¤À¤±¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤é½÷À¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ç¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ë¤Ð¤«¤ê»þ´Ö¤È¤ª¶â¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤½¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢Á´Éô¼«¸ÊËþÂ¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤À¤±¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢Îø°¦¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤È¸ò¤ï¤ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î³Ì¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹Í¦µ¤¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¼«Ê¬¤ËÃæ¿È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤ÎÆâÌÌÅª¤ÊÎÉ¤µ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤ÎÆâÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÄ¹½ê¤âÃ»½ê¤â¤µ¤é¤±¤À¤·¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¦¤Î¤¬Îø°¦´Ø·¸¤Î´ðËÜ¤À¤È¿´ÆÀ¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖÍýÁÛ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¤¤¤¤¥Ò¥È¤¬´ãÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¹µ¤¨¤á¤Ç¡Ä¤È¤«¾ò·ïÂ¿¤¹¤®¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç¾Æâ¤ÇÁÏ¤Ã¤¿¡ÖÍýÁÛ¤ÎÈà½÷Áü¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤»¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÎø°¦¤Ï¿È¶á¤ÊÁê¼ê¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¡¢°ìÅÙ¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¾¯¤Ê¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤ÏÂ¿ÌÌÅª¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤ò¶ãÌ£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¸â ÂöËá¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é10·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×154Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
