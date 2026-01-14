¡ÖÀ¢½Ð»û¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤³¤ì¤¬ÆÉ¤á¤¿¤éÅ·ºÍ¤«¤â¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÀ¢½Ð»û¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÀ¢½Ð»û¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤Ë¤¢¤ë4Ê¸»ú¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÀ¢½Ð»û¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤ê¤Ç¤¸¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
À¢½Ð»û¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¼Í¿å»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¡£
¼Í¿å»Ô¤Î¡Ö¿·Ì«ÆâÀî¡×¤Ï¡¢¹ÁÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë´Ñ¸÷µòÅÀ»ÜÀß¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊ¸²½¤È¿åÊÕ·Ê´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÎÙ¤Î³¤²¦´Ý¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é½Ð¹Ò¤¹¤ë´Ñ¸÷Á¥¡ÖËüÍÕ´Ý¡×¤ÇÆâÀî¤òÍ·Í÷¤·¡¢¶¶¤äÄ®ÊÂ¤ß¤ò¿å¾å¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô