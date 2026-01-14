´ØÅì¤Ï17Æü¤Þ¤ÇÀ²¤ì¤ÆÆüÃæ¤Ï½Õ¤ÎÍÛµ¤¡¡18Æü¤«¤éÅß¤Î´¨¤µ¤Ç21Æü¤Ï¡ÖÀã¡×¤Î²ÄÇ½À
¤³¤ÎÀè¤â´ØÅì¤ÏÏ¢Æü¤ÎÀ²Å·¤Ë¡¡16Æü(¶â)º¢¤Ïµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÍÛµ¤
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï¡¢´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢17Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£16Æü(¶â)¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¡¢ºù¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤ëº¢¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤Ç¤Ï18ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤·´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÎä¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãë´Ö¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢17Æü(ÅÚ)¤«¤é18Æü(Æü)¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½éÆü¤Î17Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï½Õ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Î18Æü(Æü)¤Ï¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£»î¸³²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·½ë¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¡¢´¨¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä´Àá¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤Ç¡¢»î¸³¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÃæ¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¼õ¸³¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢µ¢Âð¸å¤Ï¤¦¤¬¤¤¡¢¼êÀö¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿Í½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
21Æü(¿å)¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¡¡´ØÅì¤Ï»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã
21Æü(¿å)¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾å¤Î¿Þ¤ÏÀã¤ä±«¡¢É÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÎÐ·Ï¤¬Àã¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤â»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì²¤Ç¤âÉ÷¤ÈÉ÷¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç±À¤ÎÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢È¢º¬¼þÊÕ¤Ê¤É¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÀè¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤ËÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Î´í¸±À
21Æü(¿å)¤Ï¡¢´ØÅì¤Î»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆîÉô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀãÆ»¤ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬Äã²¹¤Ç¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤ÆµÛÃåÀ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Ï©ÌÌ¤òËà»¤¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡Ö³ê¤ë¡×¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬ËÜÍè³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Æ°¤¤¬À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤ä½ÂÂÚ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀãÆ»¤ò»þÂ®40km¤ÇÁö¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤¬»ß¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÏÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÌó1.7ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Áö¹Ô¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀãÆ»¤Ç¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤òÉ¬¤ºÁõÃå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Àã¤ä±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÏ©ÌÌ¤ÏÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¡¢Ï©ÌÌ¤ËÀã¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£