°ËÆ£Æ×É×»á¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÁá´ü²ò»¶¤Ø¤ÎÆ°¤¤Ë¡Öº£²ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¬²ó¤·¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤Þ¤¢¡¢¹â»ÔÎ®¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£·î£²£³Æü¤Î¾¤½¸¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¡¢Í¿ÅÞ¼óÇ¾¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£²·î¾åÃæ½Ü¤Ë½°±¡Áª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤«¤éËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¡¢ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ë¤âÁêÃÌ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤ÎÀ¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦°ËÆ£Æ×É×»á¤Ï¡ÖÁêÃÌ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤ó¤Ç¡£Æ±»þ¤ËÅ¨¤òµ½¤¯¤Ë¤Ï¤Þ¤ºÌ£Êý¤«¤é¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç´±Å¡¤ÎÃæ¤Î¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ°ì¡¢Æó¤Î»°¤Ç¤¨¤¤¤ä¡ª¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡ÖÅÞÆâ¤ÇÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇµÜº¬À¿»Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡ÖÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤È¤Ï¸À¤¨Áªµó¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ÈËãÀ¸ÉûÁíºÛ¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤â¤·Êó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·ËÍ¤¬¹â»ÔÁíÍý¤À¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°ËÆ£»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¤«¤Ê¤êÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¡¢°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡Ë¸µÁíÍý¤Ê¤ó¤«¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÍÁ³¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅÞÆâ¤Ë»öÁ°¤Ëº¬²ó¤·¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤Èº£²ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¬²ó¤·¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤Þ¤¢¡¢¹â»ÔÎ®¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£