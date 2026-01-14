µ×ÊÆ¹¨¤Ï¡ÖÂç»¿Èþ¡×¤òË¾¤ó¤À¤Î¤«¡¡Êó¥¹¥ÆÄÉÅé¤Ë³Ð¤¨¤¿°ãÏÂ´¶¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ë°ìÈÖ°Â¤¤¥½¥Ð¤ò¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×³×Ì¿»ù¤Î¼ÂÁü
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬1·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¤¢¤êÊý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¸ùÀÓ¤Ï¡¢18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¼êÏÓ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤À¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¡Ö¼ÂÁü¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¡¢µ×ÊÆ¤µ¤óÄÉÅé¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎË¾¤à¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÄÃÌÜÇîÆ»¡Ë
¡ü¡Öµ×ÊÆ¤µ¤óÂç»¿ÈþÈÖÁÈ¡×¤òë¾ÊóÈ¯É½ÅöÆü¤ËÎ®¤¹¸å·Ñ¤Î¡ÖÊó¥¹¥Æ¡×
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÍ¼«¿È¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¤Ê¤É¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î³×Ì¿¡×¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¸ùºá¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ó¹Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤òÊÔ½¸Éô¤«¤é¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬½Å¤¤¡£
ÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ÎSNS¤Ç¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó»¾Èþ¡×¤¬°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤É¤³¤«°ÛÍÍ¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ë¾Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÅöÆü¤Î13ÆüÌë¡¢¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Öµ×ÊÆ¹¨°ì¿§¡×¤ÎÆâÍÆ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¥Æ¥ìÄ«¤Ë¤È¤Ã¤Æµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµßÀ¤¼ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Â¸ºß¤À¤·¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¥Æ¥ìÄ«¤¬¤¢¤ë¡£½éÂå¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÁá²Ï¤µ¤ó¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦Ì±ÊüÏ¢²ñÄ¹¡Ë¤¬¡¢¥×¥í¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²ñÄ¹¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ó¤Ê¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç¸¶¹Æ¤ò½ñ¤±¤Ð¡¢¡Ö¤ªÁ°¤´¤È¤¤¬µ×ÊÆ¹¨¤ò¸ì¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¡£
¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»¿Èþ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æµ×ÊÆ¤µ¤ó¼«¿È¤ÎË¾¤à¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡üµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¼Ò¿©¤Ç¡Ö°ìÈÖ°Â¤¤¥½¥Ð¡×¤òÀÅ¤«¤Ë¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÈÖ°õ¾Ý¿¼¤¯»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æüµì¼Ò²°ÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Ò°÷¿©Æ²¤Ç¤Î»Ñ¤À¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì¿Í¤Ç¥½¥Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ª¡¼¥é¡×¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¥È¥ì¡¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¸å¤í¤Ëµ×ÊÆ¹¨¤¬¤¤¤Æ¶Ã¤¯¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¡£
¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ç¡¢°ìÈÖ°Â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥½¥Ð¤òÀÅ¤«¤Ë¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·Ê¹¤ò¤¸¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¿Í¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÍ¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â²¿¤«¤ò°ì¿Í¤ÇÀÅ¤«¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊóÆ»¥Õ¥í¥¢¤Î¡¢¾ï¤Ë¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È·²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ê¥ª¡¼¥é¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¸À¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¸¤Ã¤È»ñÎÁ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢²¿¤«¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡üåÌÌ©¤ËºîÀï¤òÎý¤ê¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤ò±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çµ¼Ô²òÀâ¤È¤·¤ÆÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Îä¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Å°Äì¤·¤ÆÀÃ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¡¦µ×ÊÆ¹¨¤ÎËÜ¼Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
ËÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¼Ô¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Æó¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²èÌÌ¤ÎÃæ¤È³°¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ¤È³°¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î´é¤ò»ý¤Ä¿Í¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤Á¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢åÌÌ©¤ËºîÀï¤òÎý¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤ËÎ×¤à¡£º£Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤òÎäÀÅ¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ëÊýË¡¡×¤Ï²¿¤«¹Í¤¨È´¤¯¡£¤½¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç±é¤¸ÀÚ¤ë¡£
¤¿¤Ö¤óµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡ü¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¸«È´¤¤¤¿¤Î¤¬µ×ÊÆ¹¨¤È¤¤¤¦¿ÍÊª
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«È´¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÏÈ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤»¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
ËÍ¤ÏÁ°¤«¤é¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤è¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ°Ê¾å¤Ë¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¿¼¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´¶³Ð¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÊüÁ÷¶É¤ÎÃæ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤¬°ìÈÖ°Î¤¤¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¥É¥é¥ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤âÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¤½¤¦ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
µ×ÊÆ¹¨¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï°Î¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡ü¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï°Î¤¯¤Ê¤¤¡×¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¶È³¦¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸í¤Ã¤Æ²ò¼á¤·¤ÆÊÑ¤ÊÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡ÖÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡ÏÀ¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¡¢¡Ö²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦³Ë¿´¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤¬ÉÔ¶·¤Ç±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö»ëÄ°Î¨¤ò²Ô¤²¤ë¤«¡×¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¡×¤À¤±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ï°Î¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤ÏÄó¶¡¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢·ëÏÀ¤Ï²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï»ëÄ°¼Ô¼«¿È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¨¡¨¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤·¤¿´ðËÜ»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡üÊó¥¹¥Æ¤¬¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó°ì¿§¡×¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÎÌ·½â
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖÀ¤´Ö¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤òÂç¤¤¯Êó¤¸¤Æ¡¢¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ø¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
1·î13Æü¤Î¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó°ì¿§¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡Ö°¤¤Î®¤ì¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°ìÊý¸þ¤ËÀ¤ÏÀ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï²¿¤è¤ê¤â¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¼«¿È¤¬·ù¤¬¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»ÄÇ°¤À¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ë¾Êó¤òÂç¤¤¯°·¤¦¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤òµ×ÊÆ¹¨¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¤Ï¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡ÖÂç¡¹Åª¤ÊÄÉÅéÈÖÁÈ¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡Öº£¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖºÇÎÉ¤ÎºîÀï¡×¤òÁª¤Ó¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¨¡¨¡¤½¤ì¤³¤½¤¬ºÇÂç¤ÎÄÉÅé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼Ò°÷¿©Æ²¤Ç¡¢°ì¿ÍÀÅ¤«¤ËÊª»×¤¤¤ËÃ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£