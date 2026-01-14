RKC¹âÃÎÊüÁ÷

¹âÃÎ»Ô¤ÎÅÚº´½ÎÃæ³Ø¹â¹»¤Ë1·î14Æü¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤ä¹â¹»¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¹âÃÎ»Ô¤ÎÅÚº´½ÎÃæ³Ø¹â¹»¤Î¹»¼ËÆâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¥Þー¥È¡£¸©Æâ¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¯¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Èー¡£³Ø¹»¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿©Æ²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êª²Á¹âÆ­¤Ê¤É¤Ç¶È¼Ô¤¬±¿±Ä¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³Ø¹»¤¬¤ª¤È¤È¤·¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ë½ÐÅ¹¤òÂÇ¿Ç¡£¿©Æ²¤À¤Ã¤¿¥¹¥Úー¥¹¤ò²þÁõ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤«Á´¹»À¸ÅÌÌó1000¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸4Âæ¤ò´Þ¤à5Âæ¤Î¥ì¥¸¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¿©ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¸Ë¼¶ñ¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷ÃßÉÊ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°7»þ¤«¤é¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÅÚº´½ÎÃæ¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¶µ¿¦°÷¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£