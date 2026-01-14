¡ÚÉÍ²¬¸¶È¯¥Çー¥¿ÉÔÀµ¡Û¿®Íê´Ø·¸Â»¤Ê¤¦¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡É¤ÎÌäÂê½ä¤ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ¤¬ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº·èÄê¡Ä·Ð°ÞÀâÌÀ¼õ¤±¤¿ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤äÀìÌç²È¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©
14Æü¸á¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤Ç¤Ï¡£
¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤«¤éÃæÉôÅÅÎÏ¤Ø¤Î¡ÖÊó¹ðÄ§¼ýÌ¿Îá¡×ÅÁÃ£¡Ë
ÉÍ²¬¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Î¿³ºº¤Ç¤ÎÉÔÀµ»ö°Æ¤ò½ä¤ê¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤«¤éÃæÉôÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ä·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¡ÖÊó¹ðÄ§¼ýÌ¿Îá¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÂ»¤Ê¤¦¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡É¤ÎÌäÂê¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï¡¢1·î5Æü¡¢ÉÍ²¬¸¶È¯3¡¦4¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤ÎÂç¤¤µ¡Ö´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¡×¤Î¥Çー¥¿¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î»³Ãæ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤Î°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÂè°ìµÁ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´µ¬À©¤ËÂÐ¤¹¤ëË½µó¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¼«¿È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
ÃæÉôÅÅÎÏ¤òÈóÆñ¡£¤½¤Î¾å¤Çー¡£
¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¡¡»³Ãæ ¿²ð °Ñ°÷Ä¹¡Ë
Q.º£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÁ´¤¯Çò»æ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡½µ¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢14Æü¸áÁ°¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÎÄêÎã²ñ¡£Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡Ö¿½ÀÁ½ñ¤Î¿®ÍêÀ¤òµ¿¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿³ºº¤ä¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÅ¬Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½¾¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜ»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¿³ºº¤ä¸¡ºº¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¸½»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¿³ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤ËÃæÉôÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡£
¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡Ö»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸µÚ¤Ó¸¶°øÅù¤Î¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·ËÜ»ö°Æ¤Î»ö¼Â´Ø·¸µÚ¤Ó·Ð°Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÊó¹ð¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÅ¹¤Ê¤É¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â·èÄê¡£ÃæÉôÅÅÎÏ¤Î¡Ö°ÂÁ´Ê¸²½¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤Ï¡¢Â¾¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤â¥Çー¥¿¤Î¡ÖÉÊ¼Á´ÉÍý¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
14Æü¸á¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»³Ãæ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¡¡»³Ãæ ¿²ð °Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤¬µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÅÂç¤Ç¤«¤Ä¿¼¹ï¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Éý¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸¡ºº¤Ï¡Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1·îÃæ¤Ë¤Ï³«»Ï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ï¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¸¡ºº¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡£
¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¡¡»³Ãæ ¿²ð °Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤Î»ö°Æ¤ÎÈÏ°Ï¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¼¹ïÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ´¤¯Ì¤Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ªÎ»»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢È½Äê¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤¿»þ´ü¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¾Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¼¡Âè¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¸¡ºº¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¡¡»³Ãæ ¿²ð °Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤êÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤ËÌÌÃÌ¤ò¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ë¤á¤Æ¡¢¸¶»ÒÎÏ»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¡£¼ÒÄ¹¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸¶È¯¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Èµ¬À©Ä£¤È¤Î´Ø·¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç¤¤ÊÌäÂê¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ØÀ¾Âç³Ø¼Ò²ñ°ÂÁ´³ØÉô¡¡¿û¸¶ ¿µ±Ù ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢¤½¤Î2¤Ä¤Î´Ö¤Î´Ø·¸À¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÍý²ò¤Ç¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿®Íê¤Ï¤·¤Æ¤ë¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³Î¤«¤á¤Þ¤¹¤è¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤Î°ÂÁ´µ¬À©¤ÎÎ©¾ì¡£¤½¤Î2¤Ä¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ½é¤á¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£¿½ÀÁ¤µ¤ì¤¿É¾²ÁÊýË¡¤È¤«¥Çー¥¿¼«ÂÎ¤¬¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿³ºº¤òÇò»æ¤ËÌá¤¹¤È¤«Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤ÂÐ
±þ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓºÆ²ÔÆ¯¤Î¿³ºº¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿ôÇ¯¤«¤«¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ØÀ¾Âç³Ø¼Ò²ñ°ÂÁ´³ØÉô¡¡¿û¸¶ ¿µ±Ù ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡Öº¬ËÜÅª¤ÊÁÈ¿¥Ê¸²½¤òËÜÅö¤Ë¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Ê¸²½¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¼¨¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Â¿Ê¬¡¢¿ôÇ¯¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤«¤«¤é¤«¤«¤ë»ö°Æ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÉÍ²¬¸¶È¯ ¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êß·°æ »ÖÈÁ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¼Õºá¤òÁ°¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤¬ÉÍ²¬¸¶È¯Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤âÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÉôÅÅÎÏ¤¬¥Çー¥¿¤ÎÉÔÀµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬5Æü¡£¤½¤Î2Æü¸å¤ËÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÎÓ¼ÒÄ¹¤¬ÉÍ²¬¸¶È¯¤òË¬¤ì¡¢¼Ò°÷¤ËÌäÂê¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤Ë´ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ëÉÍ²¬¸¶È¯¡£14Æü¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¤Î»Ñ¤Ï¸¶»ÒÎÏºÒ³²½ÅÅÀÃÏ°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÒÇ·¸¶»Ô¤Ë¡Ä¡£
¡ÊÃæÉôÅÅÎÏ¡¡ËÅÄ Å¯Ìé ¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÉÍ²¬¸¶È¯3¹æµ¡ 4¹æµ¡ ´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤ÎºöÄê¤Ë´Ø¤·¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô¡¡¿ùËÜ ´ðµ×Íº »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤òÊ¤¤¹»öÂÖ¡£²æ¡¹¤ÎÊý¤«¤é¡¢º£²ó¤³¤¦¤·¤¿ÀâÌÀ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÍè¤Ê¤¤¡£Êó¹ð¤¬¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤Í¡¢²æ¡¹¤âÉ½¤Î¤ß¤Î¾ðÊó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢Èó¾ï¤Ë»ÔÌ±¤â´Þ¤á¤ÆÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÉÔÀµÈ¯É½¤«¤é1½µ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿14Æü¡¢½é¤á¤ÆËÒÇ·¸¶»Ô¤òË¬¤ì¤¿ÃæÉôÅÅÎÏ¡£·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡Ä¡£
¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô¡¡¿ùËÜ ´ðµ×Íº »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤Ê¤¼°Õ¿ÞÅª¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡ÊÃæÉôÅÅÎÏ¡¡ËÅÄ Å¯Ìé ¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÊ¹¤¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊý¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡×
ÀâÌÀ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¿ùËÜ»ÔÄ¹¤«¤é¤ÏÎÓ¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ì¸À¤â¡Ä¡£
¡ÊËÒÇ·¸¶»Ô¡¡¿ùËÜ ´ðµ×Íº »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¼Â¤Ï¡¢ÉÍ²¬¤Ë7Æü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢ÅöÁ³¡¢»ä¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿®Íê´Ø·¸¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢º£²ó¡¢»ö¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÎÓ¼ÒÄ¹¤Ï15Æü¡¢ËÒÇ·¸¶»ÔÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¸æÁ°ºê»Ô¡¢³ÝÀî»Ô¡¢µÆÀî»Ô¤Î»ÔÄ¹¤òË¬¤Í¡¢¼Õºá¤ÈÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢14Æü¤Î¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î¤´»Ø¼¨Ž¥¤´»ØÆ³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿¤·¤Ë ¤Ç¤¤¦¤ë¸Â¤ê¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
