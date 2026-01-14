¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬¹ñÆâ½ãÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä11Ï¢ÇÆÃ£À®¡ª¥Ö¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤È¤Ï¡Ú¼«Æ°¼Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤à¡Û
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î2025Ç¯¹ñÆâÈÎÇä¼ÂÀÓ
2025Ç¯¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¹ñÆâÈÎÇä¤Ï5Ëü855Âæ¡ÊÁ°Ç¯Èæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.4¡ó¡Ë¤Ç¡¢½ãÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤Æ11Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¹¥Ä´¤ÎÈÎÇä¤Ë¹×¸¥¡ªºÇ¶á¼èºà¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¿¤Á¡¡Á´111Ëç
¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ø¥³¥¢¡Ù¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿GLC¡Ê8062Âæ¡Ë¡¢ºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¤ÎG¥¯¥é¥¹¡Ê6832Âæ¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¿Íµ¤¤ÎGLB¡Ê6056Âæ¡Ë¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎGLA¡Ê4481Âæ¡Ë¤Ê¤É¡¢SUV¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤Ï5³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
2025Ç¯¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¹ñÆâÈÎÇä¤Ï5Ëü855Âæ¤Ç¡¢½ãÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤Æ11Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ Ê¿°æÂç²ð
°ìÊý¡¢ÅÁÅý¥â¥Ç¥ë¤ÎC¥¯¥é¥¹¡Ê4730Âæ¡Ë¤äE¥¯¥é¥¹¡Ê4183Âæ¡Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Î¼ó°Ì¤ÈÈÎÇä¤ÏÄì·ø¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÁõÈ÷¥ì¥Ù¥ë¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤¿¿·¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡Ø¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¹¥Ä´¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎÈæÎ¨¤â5³ä¶¯¤òÀê¤á¤¿¡£
¿·µ¬¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ØAMG GT63S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¯¡¼¥Ú¡Ù¡¢¡ØAMG GT63¥×¥í4MATIC+¥¯¡¼¥Ú¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏSL680¥â¥Î¥°¥é¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î3¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸ÂÄê¼Ö¤Ï18¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢±Ç²èF1¤Î¸ø³«µÇ°ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ë¥´¡¼¡ÊNIGO¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ë¸ÂÄê¼Ö¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¡ØMAR20X¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ë5µòÅÀ¤ËÆ³Æþ¤·¡Ê·×30µòÅÀ¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¾ï»þÌó1700Âæ¤ò·ÇºÜ¡£Àè¹ÔÈÎÇä¸ÂÄê¼Ö2¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢½é¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤âÀßÄê¤·¤¿¡£
¹ñÆâ½ãÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä11Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿ÈÎÇäÎÏ
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤½¤Î¿ô¤¬ÈÎÇäÂæ¿ôÁí¿ô¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¿·µ¬¥â¥Ç¥ë¼«ÂÎ¤ÎÈÎÇä¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ø¤ÎÍè¾ì¤òÂ¥¤¹Â¦ÌÌ¤Ç¤â±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¡¢¿·µ¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤¬3¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤¬Èù¸º¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¹ñÆâ½ãÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä11Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢¡ØÈÎÇäÎÏ¡Ù¤È¡Ø»Üºö¡Ù¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄGLE¤Ë¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë¡Ø¥³¥¢¡Ù¡£ Ê¿°æÂç²ð
¡ØÈÎÇäÎÏ¡Ù¤Ï¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ÜµÒ¤ÎËþÂ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¡ÊÉÊ¼Á¡¢ÀÜµÒ¡¢ÀâÌÀ¡¢¾¦ÃÌ¡¢Ê·°Ïµ¤¡¢Â¾¡Ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°ìÄ«°ìÍ¼¤ËÇÝ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸À¤Î¶¯¤µ¤ä¿®Íê´Ø·¸¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂåÂØ¤òÂ¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÜµÒ¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·µ¬¤Î¸ÜµÒ¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥½Û´Ä¤âÀ¸¤¸¤ë¤ï¤±¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø»Üºö¡Ù¤Ç¤Ï·×18¥â¥Ç¥ë¤â¤Î¸ÂÄê¼Ö¤ÎÆ³Æþ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ä¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¶¯²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜË¡¿Í¤ÈÈÎÇä²ñ¼Ò¤ò³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ·Ò¤®¡¢»Üºö¤ÎÄ´À°¤ò¿Þ¤ë¡Ø¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¹×¸¥¤ÏÂç¤¤¤¡£
ÆüËÜË¡¿Í¤Î»Üºö¤È¸½¾ì¡ÊÈÎÇäÅ¹¡Ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¡¢Í½¼Â¤ÎÄ´À°¤ä³Æ¼ï¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤È¹â¤¤Ä´À°ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸Ë¾¤È¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ø¤Î´üÂÔ
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Î2025Ç¯ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡Ê5Ëü855Âæ¡Ë¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ê8Ëü7418Âæ¡Ë¡¢BMW¡Ê3Ëü5729Âæ¡Ë¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¡Ê2Ëü3906Âæ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎÂæ¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢LBX¡Ê2Ëü826Âæ¡Ë¤äNX350H¡Ê2Ëü249Âæ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾®·¿SUV¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢G¥¯¥é¥¹¤äE¥¯¥é¥¹¤âÈÎÇä¤Î¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÂç¤¤¤¡£
¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎS¥¯¥é¥¹¤äE¥¯¥é¥¹¤Ï¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Ç¤â¶¯¤¤¡£¼Ì¿¿¤ÏE300¡£ Ê¿°æÂç²ð
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¶¥¹ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Û¤É¶¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎS¥¯¥é¥¹¤äE¥¯¥é¥¹¤Ï¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Ç¶¯¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤È¤¤¤¦Áê¾è¸ú²Ì¤¬Á´¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ØÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¾®·¿SUV¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¸½¾õ¤Ç¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇä¾å¤ä¸üÍø¾¯Çä¤«ÇöÍøÂ¿Çä¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÁê´Ø´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£
ºòº£¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤«¤éÃíÎÏ¤¹¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎG¥¯¥é¥¹¤äS¥¯¥é¥¹¡¢E¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
