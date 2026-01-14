Æ£ËÜÈþµ®¡¡¤ªÊÛÅö¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤µ¤é¤ê¡Ö¡È¤¸¤ã¤¢Ä«¿²¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤è¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê50¡Ë¤È¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¿ÎÈþ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤ªÊÛÅö¤Î¤ªÇº¤ß²ò¾Ã¡¢Ä¶´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¤ª¤«¤º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£ÃæÂ¼¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¾±»Ê¤â¤ªÊÛÅöºî¤ê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²£ß·²Æ»Ò¤¬¡Ö¤¹¤´¡¢¤ªÊÛÅö¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö1Æü¤ª¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡È¤â¤¦ÌÀÆüÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¿Æ»ÒÐ§ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¹ðÇò¡£ÃæÂ¼¤¬¡ÖÆÍÁ³¤½¤ÎÁ°¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤¬¡È·ÜÆù¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ë¤è¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡È¤¸¤ã¤¢¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢Ìë¤´ÈÓ¤ò²È¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¾¤Ã¤Æ¤ë»þ¤È¤«¤Ï¡¢¡È¤â¤¦¤³¤ì¤¢¤ë¤«¤é¤³¤ìÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡È¤¸¤ã¤¢Ä«¿²¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤è¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÅÚÍËÆü¤Ï¾å¤·¤«³Ø¹»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¼2¿Í¤Ï³Ø¹»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é9»þ¤Þ¤Ç¿²¤ì¤ë¡×¤ÈÆ£ËÜ¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¡È¤¸¤ã¤¢²¶ÅÚÍËÆü¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤ª¤Ë¤®¤ê¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï13ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢5ºÐ¤Î¼¡½÷¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï13ºÐ¡¢10ºÐ¡¢6ºÐ¤Î3¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢²£ß·¤Ï5ºÐ¡¢4ºÐ¡¢2ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¡£