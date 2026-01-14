¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ö£µ»þÌ´¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç¤â·ëº§Êó¹ð¡Ö¾¾ÅÄ²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡Ö¸åÆ£¤æ¤¦É±¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢MX TOKYO¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£SNS¤Ç¤Î·ëº§È¯É½¤ËÂ³¤¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¤âD¥ê¡¼¥°¡Ö¥Õ¥ë¥¥ã¥¹¥È¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡ÊFULLCAST RAISERZ¡Ë¡×½êÂ°¤ÎD¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKTR¤³¤È¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡Ê35¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î³À²ÖÀµ¤«¤éÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¥×¥í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ó¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥¯³¦¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®¸¶¥Ö¥é¥¹¤«¤é¡Ö¸åÆ£¤æ¤¦É±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ÅÄ²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
º¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï¶â¿§¤Î»ØÎØ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£MCÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£»ØÎØ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤Î¡Ö¥Ö¥Á¥§¥é¥Ã¥Æ¥£¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥·¥ë¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ï°õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡Ä¡×¤Èº¸¼ê¤¬Âç¼Ì¤·¤µ¤ì¤¿¡£
½Ð²ñ¤¤¤Ï¡Ö1Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ò²ð¤·¤Æ¡×¡£¸òºÝ¤ÏºòÇ¯6·î¤è¤ê¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤Á°¤«¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡¢1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë11·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤È¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ê64¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ê42¡Ë¾¾ÅÄæÆÂÀ¡Ê40¡Ë¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¡£Î¶Ê¿¤Ï21Ç¯¤Ë¥â¡¼¥¬¥óçý°¦Íå¡Ê28¡Ë¤ÈºÆº§¤·¡¢æÆÂÀ¤Ï18Ç¯¤Ë½©¸µ¾¿¡Ê38¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½°ì²È¤Î¾¾ÅÄ²È¤ÎËöÌ¼¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¸åÆ£¤ÏEXILE¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êLDH¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRAG POUND¡Ê¥é¥°¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë·ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD¡¥LEAGUE¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£