¡ÚËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ð»º¤Îµ²±¡ÛÌµ¸À¤Ç½Ð»º¡ªÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡©¡ÚÂè15ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û#¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥·¥ç¡¼¥È
¡Ö½Ð»º¡×¡£¤½¤ì¤Ï½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1¡Á2¤òÁè¤¦Âç»Å»ö¡£¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹ÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î´¶Æ°¤ÈÇú¾Ð¡Ê¡©¡Ë¤Î¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ð»º¤Îµ²±¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ì·ï¤Ç¤¹¡£
¶ì¤·¤«¤Ã¤¿½Ð»º¤âÌµ»ö½ª¤ï¤ê¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÏÂ¤ä¤«¤Ë½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Õ¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡£
´Ç¸î»Õ¡Ö¡Ê½Ð»ºÃæ¡Ë¤Û¤ÜÌµ¸À¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡Ä¡©¡×
¤Ê¤ó¤È¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡¢½Ð»ºÃæ¤Ï½ª»ÏÌµ¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡ÖÀ¼½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ì¥¢ÅÙ¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿´¤ÎÀ¼¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄË¤¹¤®¤Æ¡¢À¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
ÄË¤¹¤®¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¥¥Ä¤¤ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢À¼¤â½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¿ØÄË¡õ½Ð»º¤ÎÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤¬Ìµ¸À¤À¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ð»º¤Îµ²±¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ð»º¤Îµ²±¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
