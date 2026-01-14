¡Ö¤¨¤Ã¤È¡Ä60ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¾åÇòÀÐË¨²Îà¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥Èá¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥ô!¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
UK¥í¥Ã¥¯¤«¤éÃæ¹ñ¤Î²Î¶Ê¤Þ¤Ç...
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¤¤¤ó¤ÎÆÃÊÌ¤ªµ¤¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¡£¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¥Ç¥¤¥º¡×¡¢70Ç¯Âå¸å´ü¤«¤é³èÌö¤¹¤ëÂç¸æ½ê¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¶¡¦¥¥å¥¢¡¼¡×¡¢2016Ç¯¤Ë69ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤µ¤ó¡¢80Ç¯Âå¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Æ¥£¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Õ¥£¥¢¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤Ó¡¢UK¥í¥Ã¥¯¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡°Û¿§¤Ê¤Î¤ÏÍûÌÀµ±(Li Minghui)¤Î¡ÖÌ¸±«(The Drizzle)¡×¡£¤³¤ì¤Ï1928Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î²Î¶Ê¤Ç¡¢¾åÇòÀÐ¤Î²»³Ú¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Î¿¼¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤Ï¡Ö¥Í¥ª¥¢¥³¤ä¥®¥¿¡¼¥Ý¥Ã¥×¤Î·ÏÉè¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢adieu¤È¤¤¤¦¤¸¤Ö¤ó¤Î²»³Ú³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä¹¥¤¤Ê¿§¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºÇ¿·¶Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¼ÆÅÄÁï»Ò¤µ¤ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ø¸µµ¤?¡Ù¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¡Öadieu(¥¢¥Ç¥å¡¼)¡×Ì¾µÁ¤Î³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎUK¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥óÇ¼ÆÀ¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥ô!¡×¡Ö¼ñÌ£¸ø³«½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ªÁ´ÉôÄ°¤¤Þ¤¹!!¡×¡ÖThe Sundays¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡×¡Ö50Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Èï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ã¤È¡Ä60ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£