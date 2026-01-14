「サワッディーカー」 タイのビーチリゾートでゆったりと寛ぐ人気女子ゴルファーに「かわいい」の声、殺到！
プロテスト合格を目指す竹本梨奈が自身のインスタグラムを更新。「サワッディーカー」（タイ語でこんにちは）と一言だけ記すと、訪問中のタイで撮影した写真を投稿した。
【写真】白いミニワンピースも可愛らしい竹本梨奈
竹本が訪ねたのはビーチリゾートとして人気のパタヤだ。投稿では砂浜のベンチに腰掛けた写真をはじめ、海が見えるテラスで食事をしたり、芝生の庭でアフタヌーンティーを楽しんだりする写真、そして頬に指をあてた可愛らしい写真などを公開した。竹本は寒い日本を脱出してタイにリフレッシュしに行ったのか、あるいはゴルフの練習に行ったのかは投稿からは分からない。それでも写真を見たファンは「タイを満喫して下さいね〜」「タイでゆっくりできているのかな？」「合宿ですかね？」「タイのゴルフ場は、最高でしょ？」などとコメント。そして圧倒的に多かったのは「かわいい！！」という声だった。竹本は若手女子ゴルファーに賞金のかかった真剣勝負の機会を提供することを目的にスタートした「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」に2021年から参戦。その年に初優勝すると、24年にも2勝目を挙げている。昨年も14試合に参戦し、トップ10には3回入る活躍を見せたが、同ツアーは年齢規定のため昨年いっぱいで卒業となった。しかし、たとえ戦いの場が変わっても、多くのファンは竹本が悲願のプロテスト合格を果たすまで熱い声援を送り続ける。
