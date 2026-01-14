1・15「いちごの日」大阪駅前で苺フェア開幕 “おとなの艶”をテーマに限定スイーツなどずらり【メニュー例】
大阪駅前のグランフロント大阪ショップ＆レストラン（大阪市北区）は、1月15日の「いちごの日」から『艶苺FAIR』と題した苺フェアを開催する。フェア限定メニューや冬季限定メニューなど、苺好きの心をつかむ甘酸っぱく贅沢な苺メニューを、昨年より規模を拡大し計17店舗で楽しめる。
【写真多数】圧巻！苺スイーツずらり…“伊賀満点星いちご”のタルト、タピオカあまおう苺ミルクティーなど
■『艶苺FAIR』概要
開催期間：2026年1月15日（木）〜2月28日（土）
開催場所：グランフロント大阪館内各所
内容：“おとなの艶”をテーマに、自分へのご褒美として食べたくなるような、艶やかな苺を主役にしたスイーツや苺グルメを計17店舗で展開。
参加店舗：
CREPERIE Le Beurre Noisette（うめきた広場地下1階）
BAR & GELATERIA RAFFINATO（うめきた広場地下1階）
春水堂（うめきた広場地下1階）
THE CITY BAKERY （うめきた広場地下1階）
Natural House Aoyama Organicmart（うめきた広場地下1階）
GARIGUETTE（うめきた広場1階）
堀内果実園（南館地下1階）
パティスリーGIN NO MORI（南館地下1階）
Qu'il fait bon（南館2階）
Afternoon Tea TEAROOM（南館3階）
Tana La Terrazza（南館7階）
Italian Bar PIENO festa（南館7階）
Bar Espanol LA BODEGA（南館7階）
BALILax THE GARDEN Umeda（南館8階）
世界のビール博物館（北館地下1階）
世界のワイン博物館（北館地下1階）
中華サワキチ（北館6階）
■メニュー例
Qu'il fait bon（南館2階）
＜冬季限定＞「三重県伊賀市産“伊賀満点星いちご”のタルト」イートイン1ピース1628円／テイクアウト1ピース1598円（消費税8％込）
三重県伊賀市の山間で育つ、甘み・酸味・香りのバランスが秀逸な“伊賀満点星いちご”。タルト一面に苺を贅沢使用。サクサクのタルト生地と、なめらかなカスタードクリームが、苺の味わいを一層引き立てる。
【シェフのコメント】
「よつぼし」という苺の品種の中でも、特に品質の優れたものだけが“伊賀満点星いちご”と命名される特別な苺です。甘美なひと皿をぜひ堪能してください。
春水堂（うめきた広場地下1階）
＜冬季限定＞「タピオカあまおう苺ミルクティー」
イートイン880円／テイクアウト756円（消費税8％込）
贅沢な果実感が口いっぱいに広がるあまおう×香り高い茶葉による、幸福の一杯。甘酸っぱいあまおうをふんだんに使用したピュレソースを、花のさわやかな香りが嬉しいジャスミンミルクティーとブレンド。
【シェフのコメント】
ポリフェノールやビタミンCが含まれる苺やブルーベリーに、ヨーグルトのやさしい酸味を合わせ、素材それぞれの持ち味が引き立つ組み合わせにしました。明日も頑張る毎日に、身体にも気持ちにも贅沢なパフェに仕上げました。
堀内果実園（南館地下1階）
＜冬季限定＞「いちご園」2480円 ※風味づけに白ワインを使用
約17粒の大きく艶やかな苺が芸術作品のように飾られた苺のパフェ。グラス部分は、上品な自家製苺ゼリーや苺のコンフィチュール、カスタードクリームがあり、軽やかな甘さが苺の甘みを引き立たせ、贅沢感を堪能できる。
【シェフのコメント】
果物は果樹園を経営する社長が、自分で目利きしたものを使用。旬のおいしさを存分に味わえること間違いなしです。
Afternoon Tea TEAROOM（南館3階）
＜冬季限定＞「さくふわスコーンサンド苺」1890円〜 ※紅茶付き（紅茶によって価格が異なる）
人気のスコーンをショートケーキ仕立てにした冬季限定スイーツ。バニラビーンズ入りのさっくりふわっとしたスコーンに、フレッシュ苺とレモンミルクホイップをサンド。ストロベリージェラートと甘酸っぱい苺ソースとともに楽しめる。
【シェフのコメント】
1月15日、30日、2月5日の3日間限定で苺が3倍になるスペシャルバージョン（2190円〜税込）を実施します。苺をテーマにした季節限定ティーと組み合わせて苺づくしのティータイムをお楽しみください。
THE CITY BAKERY（うめきた広場地下1階）
＜冬季限定＞「ストロベリーナポレオンパイ」イートイン902円／テイクアウト820円（消費税8％込） ※12:00以降販売開始、数量限定、予約可能
コクのある自家製カスタードクリームがフレッシュな甘酸っぱい苺をくるみ、そのコントラストにうっとりするフランスの郷土菓子。サクッとしたパイ生地とラズベリーソースが表情の変化を生み出す。
【シェフのコメント】
実はケーキの王道・ショートケーキよりも人気があります。苺はすべて国産で、その時一番美味しい品種を選び抜いています。ぜひシンプルに、コーヒーや紅茶を合わせてみてください。
Bar Espanol LA BODEGA（南館7階）
＜フェア限定＞「紀の里産まりひめ苺とスペインチーズのマリナード〜白和え仕立て〜」836円（提供時間：ディナーのみ）
カリカリに焼き上げたハモンセラーノの塩気とクリーミーなマスカルポーネ、スモークさを感じるマンチェゴチーズに、まりひめのフレッシュさがアクセントになり、季節を感じる前菜にぴったりな逸品。
【シェフのコメント】
ハモンセラーノの食感と塩味と、フレッシュで甘い「まりひめ」とのコントラストを演出しました。ペアリングとしては、スパークリングのカヴァが、おすすめです。
Tana La Terrazza（南館7階）
＜冬季限定＞「ストロベリーニ（苺のカクテル）」990円
旬の苺を使うスパークリングカクテルのストロベリーニ。グラスを近づけると甘酸っぱい苺の香りに包まれます。甘酸っぱさと泡が織りなす飲み心地はすっきり。生ハムなどの前菜とも相性抜群。
【シェフのコメント】
ベリーニはイタリア発祥のスパークリングカクテル。グラスに添えた生の苺は、週に数回、神戸市西区へ朝採れの苺を仕入れに行っています。鮮度の良い苺をすりつぶしてつくるので、フレッシュさも存分に楽しめます。
