「ドアノブが怖い」「セーターに手が伸びない」乾燥シーズンの“バチッ”ストレスを減らす静電気対策5選
冬場のドアノブ、ニットの着脱、車の乗り降り…静電気はいつ起きるかわからない。身につける・触れる・スプレーするだけで使える静電気対策アイテムで、“バチッ”が起きる前に防ごう。自分のライフスタイルと相性のいい対策グッズを見つけよう。
【写真】身につけるだけで静電気対策完了！アクセ感覚で“バチっ”の恐怖を日常から遠ざける
■静電気除去ブレスレット Newluck（ブラック）
身につけるタイプの静電気除去アイテム。磁気・静電マッサージボール構造により、日常動作の中で静電気を逃がしやすくする設計だ。バンドははさみで簡単にカットできるため、自分の手首にフィットするサイズに調整できる。防水仕様なので外出時や作業中も付けっぱなしでOK。アクセサリー感覚で使える見た目と、男女・子ども問わず使える汎用性の高さが魅力。静電気が起きやすい人の“習慣化しやすい対策”として取り入れやすい一品だ。
●おすすめポイント
・身につけるだけで対策できる
・サイズ調整＆防水で使い勝手が良い
・アクセ感覚で日常に馴染む
■トラスコ中山(TRUSCO) スパークガード マグネット オレンジ 50（4枚入）
金属製のドア、ラック、作業台などに貼り付け、触れることで体に帯電した静電気を安全に放電できる静電気除去マグネット。電池や電源は不要で簡単に設置できる。耐久性に優れ、長期間使えるのも業務用品ならではの強みだ。視認性の高いカラーで「ここに触れる」という動線を自然に作れるため、職場全体での静電気対策にも向いている。家庭用の対策グッズよりも確実性を重視したい人、金属に触れる機会が多い環境に最適な一品。
●おすすめポイント
・帯電した静電気を安全に放電
・マグネット式で設置が簡単
・電源不要・耐久性が高く長く使える
■アイメディア 静電気＆花粉ガードスプレー
衣類にスプレーするだけで静電気の発生を抑える帯電防止スプレー。ニットやコートのパチパチ感を軽減するだけでなく、花粉の付着も防ぐダブル対策ができるのが特徴だ。無香料で使う人を選ばない。外出前にサッと吹きかけるだけなので、静電気が気になる日だけ使える“スポット対策”としても優秀。1本で約62着分使えるコスパの良さも魅力。
●おすすめポイント
・衣類に吹くだけの即効性
・静電気＋花粉の同時対策
・無香料で使いやすい
■ラウダ 静電気除去キーホルダー アンチショック
ドアノブに触れる前に先端を当てることで、静電気を安全に逃がすキーホルダー型アイテム。放電時には光で知らせてくれるため、視覚的にも安心感がある。電池不要・半永久使用が可能で、鍵と一緒に持ち歩ける手軽さが魅力。車の乗り降りや外出先でのドアノブ対策に特に向いており、「確実に放電したい派」におすすめ。真鍮素材で耐久性も高い。
●おすすめポイント
・光で放電を確認できる
・電池不要で長く使える
・外出時のドアノブ対策に最適
■コランコラン Sガード フィタ
マイナスイオン発生素材を使用した静電気対策ブレスレット。軽量でフィット感が高く、長時間着けていても邪魔になりにくい設計だ。スポーツや日常使いにも対応し、シンプルなブラックカラーでファッションを選ばない。静電気対策を“目立たせずに続けたい人”に向いたアイテムで、仕事中や外出時の常用にも適している。
●おすすめポイント
・軽くてフィット感が良い
・シンプルで服装を選ばない
・日常使いしやすい設計
静電気は一瞬の出来事だが、積み重なると大きなストレスになる。だからこそ、我慢するより“起きにくい環境”をつくる方がラクだ。身につけるタイプ、触れるタイプ、スプレータイプなど、生活動線や性格に合ったアイテムを選べば、「バチっ」に怯える季節から自然に卒業できる。
