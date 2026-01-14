元E−girlsで女優の山口乃々華（27）が14日、都内で舞台「conSept2026：シーズンReBORN」の製作発表会に登壇した。

舞台をプロデュースするconSeptは、26年に3カ月連続で「SERI〜ひとつのいのち2026」、「誰かひとり／回復する人間」、「シルヴィア、生きる」の上演を行う。山口はその中の1つ「SERI〜ひとつのいのち2026」（2月19日〜31日、東京・あうるすぽっと）で主演を務める。

同作は、ニューヨークで暮らす日本人夫婦の間に生まれた、両目の眼球がなく、また知的障がいを抱える女の子「千璃（せり）」の実話を題材としている。

命や障がいを扱った、重厚感のあるテーマの作品となるが「初演に続き、こうして千璃ちゃんの役を任せてもらえること、光栄です。とても難しい役ではありますが、よりいろどりのある作品になるのではないかと思います。力を尽くして頑張るので楽しみにしていただけたらと思います」と意気込んだ。

22年に初演が行われた際にも主演を務め、4年ぶりの上演。「記憶は薄れているところもあるけれど、私にとって、とても大切な作品。（前回は）反響は良かったんじゃないかなと思っております」と再演への思いを語り、「誰かのために生きている人、誰かを強く思っている人に刺さる作品だと思います」とアピールした。