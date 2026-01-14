¾¾»³±Ñ¼ù¡¢³«ËëÀï¤Ø²ñ¾ì¤ÇÄ´À°¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼13Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨³«ËëÀï¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¤Ç15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£2022Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï13Æü¡¢µ×¾ïÎÃ¡¢Èæ²Å°ìµ®¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç16ºÐ¤ÎÄ¹ºêÂçÀ±¡ÊµÜºê¡¦Í¦»Ö¹ñºÝ¹â¡Ë¤È¤È¤â¤ËÁ°È¾¤Î9¥Û¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Îý½¬Æü¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤Î¾õÂÖ¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¡Ö¡Ê¥é¥Õ¤Ï¡Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤à¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¿åÉÔÂ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢³«Ëë¤¬Í½Äê¤è¤ê1½µ´ÖÃÙ¤ì¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·²á¤®¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£