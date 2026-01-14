お笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹（58）の妻で、元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美（46）が13日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。お弁当を作る上で“カリスマ”から受けたアドバイスを明かす場面があった。

この日はゲストにフリーアナウンサーの中村仁美を迎え、「お弁当のお悩み解消、超簡単アレンジおかずスペシャル」として放送。中村は「月〜土、週6プラス、日曜日は試合があると、そこでもお弁当っていうかおにぎりを何個か持たせるから。ほぼほぼ毎日5時起き」とお弁当作りの苦労を明かした。

そんな中、手作りしたわっぱ弁当の写真を公開。横澤夏子が「おいしそう。わっぱだ！」と驚くと、中村は「わっぱってだけでおいしそうに見えません？」。

横澤が「見える！」と前のめりになる一方、藤本美貴は「でもなんか悔しくて」と納得せず。それでも、中村が「言われたの。滝沢眞規子さんに。やっぱお弁当といえばタキマキじゃないですか」と日々、手作り弁当を公開しているモデルの滝沢眞規子について触れた。

中村は「実際お会いした時に、滝沢さんに言われたのは“やっぱりどうしたってでき立てよりもお弁当は冷めるから味が落ちる”と。“そうなったら、見た目で勝負するしかないじゃない”と。“視覚でおいしいと思わせないと、作りたてよりはおいしくなくなっちゃうから”って言われて、わっぱ弁当にしたの」と滝沢のアドバイスで変えたことを明かした。

藤本は「わっぱはさ、もれないの？」と質問すると、中村は「もれない」。横澤も「ちゃんと食洗機は入れられます？」と聞くと、「入れられるやつもある」と中村。「ある。これに白いご飯敷いてたら、うちの長男は“白いご飯がおいしい”って言って。“むしろおにぎりにしないでくれ。ご飯を敷き詰めてくれ”って言われたの。だからわっぱは本当におすすめ」とした。

藤本は13歳の長男、10歳の長女、5歳の次女がいる。中村は13歳、10歳、6歳の3人の男の子、横澤は5歳、4歳、2歳の女の子がいる。