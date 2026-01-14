俳優で歌手の其原（そのはら）有沙（２４）が、短編映画「アマミノクロウサギはノアの方舟に乗ったのか」の主題歌「この星で逢えたら」（２月１１日リリース予定）を歌唱することが１４日、分かった。映画での主題歌担当は自身初となる。

同映画本編にも本人役として出演する其原は「今回、私は主題歌と其原有沙本人として映画の一部分に出演させていただきました。初めて奄美大島を訪れたのですが、自然豊かな島での撮影は海辺や島の教会なども静かに時が流れているように感じました」と振り返った。

楽曲については「『この星で逢えたら』のＭＶ撮影は梅雨時期で天気が心配でしたが、撮影に関わる島の皆さんの温かさと奄美大島の優しい空間の中、無事に撮影することができました。笑顔で歌うというより物静かなイメージでということで、海辺や教会のシーンでも穏やかな表情で歌いました。優しい歌詞やメロディーと私の歌声が物語の中でどのように感じていただけるのか楽しみです」とアピールした。

同映画は「第４回アマミシネマフェスティバル」（２月１４日、１５日）で初上映される。