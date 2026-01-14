工場でエアフライヤーの組み立てを行う作業員＝2025年5月、中国・寧波市/Go Nakamura/Reuters

北京（CNN）中国の2025年の貿易黒字は前年比20％増と過去最大を記録した。世界最大の製造国である中国は米国からの貿易圧力に直面しながらも、他の世界市場に向けた輸出を拡大した1年を締めくくった。

中国税関総署が14日に発表した25年の貿易統計によれば、輸出から輸入を差し引いた貿易黒字は過去最高の約1兆2000億ドル（約191兆円）だった。

税関総署幹部は記者会見で、中国は「複雑かつ厳しい外部環境」に直面しながらも「前進した」と述べた。

高度な工作機械や産業用ロボットを含むハイテク製品の輸出は前年比13%増加した。電気自動車やリチウム電池、太陽光パネルなどの太陽光発電関連製品の輸出は27%増だった。

中国当局は、米国向け輸出が急減する中でも堅調だった貿易について、中国の回復力を示すものだと自賛した。世界の2大経済大国である中国と米国は昨年、報復関税の応酬となる対立を続けた。

米中が互いの製品に関税を引き上げる中で輸出が落ち込むとの見方もあったが、中国は製品を世界の市場へさらに深く浸透させた。これは、トランプ米大統領の第1次貿易戦争時に企業が講じた対応や、世界経済における中国の存在感の拡大を土台としている。

一方で、こうした動きは各国との摩擦も生んだ。取引相手国の間では、不公正な貿易慣行や、中国製品の流入による自国産業への打撃に関する懸念が強まっている。

統計によると、歴史的に中国にとって最大の単一輸出市場である米国との貿易は、25年の最初の11カ月間で16.9%減少した。

輸出業者は、今後も関係悪化が続く可能性に備えている。トランプ政権は、中国への依存を減らし、米国の製造業を国内に呼び戻すことを政策の柱に据えている。

専門家の間では、中国が来年も世界向け輸出を現在の水準で維持できるか疑問視する声も出ている。各国が、中国の「過剰生産能力」と呼ばれる状況から自国市場を守る方策を模索しているためだ。