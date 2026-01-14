事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が14日、X（旧ツイッター）を更新。“下半身だけ盗撮”被害に言及した。

猪狩は、元レースクイーンの辻門アネラ（31）が自身のインスタグラムで「可愛い私達の下半身をアップで撮影している人がいるので 見かけたら現行犯で捕まえてください 悪魔!撃退!!してください」などと撮影マナー改善を願った投稿を取り上げた記事を引用。「私も撮られる側なので気持ちはわかります」と同情した。

続けて「下半身どアップで撮られるのは不快すぎるけど、露出の多い服装だとどうしても変態カメコが出現します。ぶっちゃけ完全に防ぐことは難しいと思います」と指摘。「そして変態カメコはそういう現場にしか現れません。アンダーアングルを狙えない普通のライブなどには来ません。そうです、変態なので下半身ししか興味がないんです」と私見を述べた。

その上で「ですが、カメラを持っている人たちの大半がちゃんと写真を愛する人です、女の子を可愛く撮ってくれる人たちです」と強調。「変態カメコのせいでルールを守ってる人の肩身が狭くなるのは可哀想です」と思いをつづった。

“下半身だけ”盗撮被害をめぐっては、9〜11日に千葉・幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」に参加したレースクイーンの瀬名ひなのや桐生もえこも自身のXで被害を訴え、話題となっていた。