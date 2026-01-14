大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、1月14日の放送に元・日本テレビプロデューサー、現在は映像プロデューサーの吉川圭三が出演した。販売中の著書『人間・明石家さんま』にちなみ、公私ともに付き合いの長い明石家さんまについて語った。

大竹まこと「（吉川が仕事で関わった）明石家さんまさんもビートたけしさんも、いまでも（活躍中）ですからね」

吉川圭三「卓越した天才でありながら、常識を持っていますよね。常識的と言い難いところもありますけど（笑）。表現の場に立つと、それを見たお客さん、視聴者がどうとらえるか、というのをわかっている」

大竹「さんまさんとは私生活もかなり近いところにいたと」

吉川「はい。大竹しのぶさんと離婚されて、オーストラリアに買った別荘はさんまさんがお持ちになっていて。『恋のから騒ぎ』（明石家さんま司会）が1994年に始まって。順調な船出をして2年目ぐらいに『吉川くんと菅（賢治）くん、夏休み、年末年始、どないしてん？ 来（け）えへんか？』と。うちのかみさんとさんまさん、ガースー（菅）でオーストラリア4人旅して。それから30年近く、ほぼ皆勤賞で行っています。（旅行の詳細を語る）」

大竹「（吉川の娘も含め）家族ぐるみの付き合いはいまも続いていると。すごいですね」

吉川「さんまさん自身のいろいろな方への愛も深いでしょうけど、接した人は愛してしまう。こういう本（『人間・明石家さんま』）で、僕から見た明石家さんまさんのことを、エピソードを中心に書かせていただきました。身近な人からは『よくぞ書いてくれた』と言われれば、『私が見ているさんまちゃんと違う』と言われることもありますね」

大竹「なるほど。とても多面的な男」

吉川「人物面はいろいろありますけど、エピソードで書くしかないと。主観的に見たエピソードを中心に書いて。できるだけ近づけていく」

大竹「本の核心ですけど、『なぜいつも上機嫌なのか』。どう考察されていますか？」

吉川「自分の役割として、基本的に、起きている間は全部、お笑い芸人であると。悪口を言うと空気が悪くなるじゃないですか。笑いの空間ではなくなる。だから言わない。あと自分の気持ちをお笑い芸人・明石家さんまに乗せていくという、ガッチリした習慣ができている。あまり人に期待しない。期待すると裏切られたとき『なんだ、あいつ』となるでしょう」

大竹「はい」

吉川「そんなもんやろう、と。病気やケガ以外はだいたい笑いにしてきましたね。そう決めたんでしょうね」

大竹「虚像と実像がかなり近しい場所にある、年中『明石家さんま』である」

吉川「ほとんど裏表がない人です。さんまさんというのが虚構なのか。人間と芸人・明石家さんまが混然一体となっています」