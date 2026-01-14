¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¿©Àöµ¡¡ÖSOLOTA¡×¤Ë¿·¿§¥Ö¥é¥Ã¥¯ - 2·îÃæ½ÜÈ¯Çä
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï1·î14Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¿©Àöµ¡¡ÖSOLOTA¡Ê¥½¥í¥¿¡Ë¡×¤Î¿·¿§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡ÖNP-TMLK1¡×¤ò2·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Æ±¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÄ¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï37,620±ß¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¿©Àöµ¡¡ÖSOLOTA¡Ê¥½¥í¥¿¡Ë¡×¤Ë¿·¿§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì
¶áÇ¯¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¶õ´Ö¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SOLOTA¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢SOLOTA¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
SOLOTA¤Ï¡¢¶¹¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤âÃÖ¤¤ä¤¹¤¤A4¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó1¿ÍÊ¬¤Î¿©´ï6ÅÀ¤¬Æþ¤ëÍÆÎÌ¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¹ñÆâÂî¾å¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦ºÇ¾®¡Ê2025Ç¯12·î19Æü¸½ºß¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯Ä´¤Ù¡Ë¤Ç¡¢2023Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢½Ð²ÙÎß·×¤¬50,000Âæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ÖSOLOTA¡×ËÜÂÎ
¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ü¶ÝÀö¾ô¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Àö¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë½ü¶Ý¤ò¹Ô¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼êÀö¤¤¤ÎÌó8Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦¹â¤¤Àá¿åÀ¤ò¼Â¸½¡£¿©´ïÅÀ¿ô6ÅÀ¡¦¾®Êª4ÅÀ¤Î¾ì¹ç¡¢»ÈÍÑ¿åÎÌ¤ÏÌó2.5L¤Ç¡¢¼êÀö¤¤¤ÎÌó20.3L¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ËÀá¿å¤Ç¤¤ë¡£
Ê¬´ô¿åÀò¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤¬ÉÔÍ×¤ÊÃåÃ¦¥¿¥ó¥¯¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ó¥¯¤Ø¤Îµë¿å¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹ØÆþ¸å¤â¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¡ÊÌó¡ËÉý310¡ß¹â¤µ435¡ß±ü¹Ô225¡Ê¥É¥¢³«ÊÄ»þ¤ÎºÇÂçÀ£Ë¡¡§485¡Ëmm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó7.5Ô¡£
