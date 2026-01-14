冬の味覚“カキ”。生産量が日本一の広島では深刻な不漁となっていて、三重県がそのピンチを救おうとしています。

三重県鳥羽市浦村町は養殖カキの有名な産地です。

去年10月ごろから始まったカキの水揚げは、ピークが続いています。

今シーズンの出来栄えは。

「去年まで黒潮などの影響でカキが取れていなくて今年の出来は身も入っていて、年が明けて結構おいしくできている」(浜英水産 浜田章吾社長)

浦村では昨シーズンより2割から3割は多くとれていると言います。

一方、カキの生産量日本一である広島県では、深刻な不漁になっているといいます。

広島県東広島市でカキ小屋の経営者は…。

「全く初めてのことで私も20数年やっているけど、うちの地域では今シーズンは10月に入ってバタバタと死滅してしまって、100個のうち、92個死んでいる状態」(かき小屋 龍明丸 森尾龍也代表、)

カキを開けても、身がなく、出荷できるものがない状況が続いているといいます。

広島のピンチを救おうと、5日、浦村ではカキ4トンをトラックに積み込みました。

「昨シーズンうちの方が今シーズンの広島ぐらい死んでいて、広島の業者も今年カキが死んで困っているということで気持ちはわかるので浦村として助けられたらと思いカキを分けて積んだ」(浜田章吾社長)

500キロ以上離れた広島へ向け出発。

広島の海で1カ月ほど育てられた後、「三重県産」として、カキ小屋で販売されるということです。

「今まで広島のカキ養殖業者として他県産を扱うのはいかがなものかと葛藤があったが、僕らも指をくわえて何もしないわけにはいかない。浦村の業者とはせっかく知り合ったので、助けていただくばっかりでなく逆に助けられる要素も含めてお付き合いをしていければ」(森尾龍也代表)