今日の運勢は？ ★2026年1月15日（木）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?
2026年1月15日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月15日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草磲健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！あなたの星座は何位……？
【1位】射手座（いて座）
自分のために準備をする日。買い忘れていたものや、やり残していたタスクがあれば今日のうちに片付けておくことです。他の人を助けるよりも、まずは自分を大事にしてあげて。頭をマッサージすると、やる気が出てくるかも。
【2位】牡羊座（おひつじ座）
目標を立て直すと良い日。うまくいっていないことや、諦めていたことを整理してみると、新たなゴールが見えてくるかも。自分が思っているよりも、視座を高く持とうとしてみると良いでしょう。寒い時期こそ、ミネラルウォーターで水分補給を忘れずに。
【3位】獅子座（しし座）
いつもより距離が縮まる日。真剣に向き合ってみることで、思わぬ相手の良いところが見つかりそう。仲良くしたい人がいるなら、声をかけてみるのもあり。ボルドーカラーのアイテムを身につけると、自然と会話が弾みそう。
【4位】水瓶座（みずがめ座）
今後に向けて根回しをする日。いろんな人に話を通しておいたり、雑談しながら状況を探っておいたりすることで、次への展開が開けてきそう。人付き合いを広げるための一手を探すのも良いかも。身体が強張らないよう、ラジオ体操してリラックスを。
【5位】双子座（ふたご座）
焦らず見直しをすると良い日。パートナーとの関係や、これから始めようとしていることについて、一度しっかり点検するような気持ちで考えてみると良さそう。生花を買って寝室に飾ると、運気アップに。
【6位】天秤座（てんびん座）
うまいことやり過ごす日。アクティブに動くよりも、ゆっくり過ごすことを意識して。心のスイッチをオフにすることで、心身のバランスを整えていきましょう。固いものをしっかりと噛んで食べると◎
【7位】魚座（うお座）
一呼吸置いて行動すると良い日。プレッシャーが掛かるような状況があっても、即断しない落ち着きが必要です。時間をかけて決定するように、うまく立ち回っていきましょう。いつもより入念に歯磨きをすると、冷静になれそう。
【8位】蠍座（さそり座）
お金について敏感になる日。資産運用や投資などについて、新たに始めたり見直したりするとうまく動かせそう。一気に稼ごうとするのではなく、長期的な目線で考えてみましょう。朝は栄養のあるスープを飲むと、良いスタートを切れそう。
【9位】乙女座（おとめ座）
セルフケアをすると良い日。自分を思い切り甘やかしても良いと決めて、難しいことは一度手放しましょう。家族のことで悩みも出るかもしれませんが、まずは体を緩めて。太ももからふくらはぎをしっかりマッサージすると◎
【10位】山羊座（やぎ座）
自分の内側を見つめ直す日。静かな環境で瞑想をしたり、いらないものを捨てたりすることで、心の安寧を得られそう。衝動的な気持ちが湧き上がってきたら、そっと深呼吸をして。スマホの電源を切って、誰からも連絡が来ない状況を作ると良さそう。
【11位】牡牛座（おうし座）
情にほだされそうになる日。頼られると言うよりも、良いように使われそうになるので、優先順位を間違えないようにしましょう。冷たくする必要はないので、お互いにとって良い距離感を大事にして。蕎麦やパスタなど、麺類が良い流れを引き寄せそう。
【12位】蟹座（かに座）
忙しさに追われそうな日。つい安請け合いをしてしまいそうなので、無理のない範囲にすると決めておきましょう。タスクをセーブすることが出来れば、充実した一日になりそうです。自然の多い神社やお寺にお参りすると◎
【今日の一言メッセージ】
諦めて手放すだけで、新しいことがやってきます。ただ、なんでもかんでも捨てれば良いというものではありません。何を諦めてもいいか、何に没頭したいのかを考えてみましょう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。
