米株価指数先物　時間外取引　不透明感多く軟調、米最高裁の判断も焦点
東京時間16:58現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49282.00（-127.00　-0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6988.75（-13.00　-0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25864.50（-41.50　-0.16%）

地政学リスクの高まり、米政府とFRBとの関係性など不透明感が多く、株式には調整の動きがみられる。また、米最高裁がトランプ関税について判断を下すことも不安材料。一部報道によると、日本時間15日午前零時頃の予定であるという。