米株価指数先物 時間外取引 不透明感多く軟調、米最高裁の判断も焦点 米株価指数先物 時間外取引 不透明感多く軟調、米最高裁の判断も焦点

東京時間16:58現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49282.00（-127.00 -0.26%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6988.75（-13.00 -0.19%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25864.50（-41.50 -0.16%）



地政学リスクの高まり、米政府とFRBとの関係性など不透明感が多く、株式には調整の動きがみられる。また、米最高裁がトランプ関税について判断を下すことも不安材料。一部報道によると、日本時間15日午前零時頃の予定であるという。

