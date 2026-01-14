故松田優作さんの長女でタレントの松田ゆう姫が１４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。プロダンサーでアーティストの後藤慶太郎と結婚したことを生報告した。

番組冒頭、ＭＣの垣花正に「まずは松田さんからご報告があるそうです」と話を振られると松田は「このたび、結婚しました〜！」と両手を広げ、Ｖサイン。満面の笑みを浮かべて発表した。

松田はこの日午前に自身のインスタグラムを更新。「私事ではございますが、このたび結婚することになりました」と報告。後藤さんについて「穏やかで本当に優しく、一緒にいると、まるで温泉に浸かっているような心地よさと安心感を与えてくれる人です。いつも応援してくださっている皆さま、日頃よりお仕事でお世話になっております皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、２人で温かい家庭を築いていきたいと思います」と誓った。新たなパートナーを得て「これからもひとつひとつのお仕事に丁寧に向き合ってまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづっていた。

◆松田 ゆう姫（まつだ・ゆうき） １９８７年１１月３０日、東京都生まれ。３８歳。グッチのコレクション参加などモデルとして活動。２０１２年から「Ｙｏｕｎｇ Ｊｕｖｅｎｉｌｅ Ｙｏｕｔｈ」のボーカル。１５年ミニアルバム「Ａｎｉｍａｔｉｏｎ」を発売。２１年日本テレビ系「コントが始まる」で女優デビュー。１６５センチ。