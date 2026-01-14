タレントの藤本美貴（40）が13日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。ミキティー流・お弁当を全部食べてもらう裏技を明かす場面はあった。

この日はゲストにフリーアナウンサーの中村仁美を迎え、「お弁当のお悩み解消、超簡単アレンジおかずスペシャル」として放送。それぞれが普段作っているお弁当の写真を公開する中、藤本も生姜焼き弁当を写真を披露した。

街頭インタビューで、息子がお弁当をあまり食べてくれないという親子が登場。母がさまざまな工夫をしながら、食べてもらうよう努力をしていることを語ると、高校生の息子は「毎日ちゃんと考えてくれてんだなって思いました」とこれからはお弁当を食べることを誓っていた。

そのVTRに、横澤夏子は「一生懸命作ってるって子供に伝えるのありですね。だってあのお兄ちゃん、知らなかったから。普通に購買で買ってたけど」と話すと、藤本も「大事」と共感。

そのうえで「私はもう髪の毛振り乱して、全然目が開いてない状態で作ってるから、“あ、こんな状態で作ってくれてんだ”って（子供たちも）見てるから」とニヤリ。「（長男から）“ありがとうね〜”って朝言われる。“ありがとうね〜”ってさすられる。“もう見えない”とかって言いながら。あはははは」と笑った。

これには、中村も横澤も「えー！凄い！」と驚いていた。

藤本は13歳の長男、10歳の長女、5歳の次女がいる。中村は13歳、10歳、6歳の3人の男の子、横澤は5歳、4歳、2歳の女の子がいる。