東宝<9602.T>がこの日の取引終了後、第３四半期累計（３～１１月）連結決算を発表しており、売上高２８１３億６６００万円（前年同期比２０．２％増）、営業利益６００億９２００万円（同１３．８％増）、純利益４６５億８７００万円（同３６．５％増）となった。会社側によると計画を大きく上振れて進捗しており、これを受けて期末配当予想を４２円５０銭から６２円５０銭へ引き上げ、年間配当予想を１０５円（前期８５円）とした。



「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」「国宝」「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」「８番出口」などのヒットにより映画事業が好調したほか、不動産保守・管理事業において新規案件を受注した不動産事業も業績を伸ばした。また、第２四半期に政策保有株式の売却益を計上したこともあり、第３四半期として売上高・各利益は過去最高を更新した。



第３四半期時点で計画を上回って推移しているものの、会社側では第４四半期の映画事業が弱含み見通しであることなどを理由に、２６年２月期通期業績予想は売上高３６００億円（前期比１５．０％増）、営業利益６５０億円（同０．５％増）、純利益４７５億円（同９．６％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、２月２８日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることでより投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としている。



出所：MINKABU PRESS