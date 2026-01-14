ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡¡NAZE¡õTORINNER¤¬°µ´¬¥é¥¤¥Ö
¡¡TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬1·î14Æü¤ËË½§PIT¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£1·î16Æü22»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¸ãºÊ¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤È¡¢¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¡¦NAZE¤¬À¤Âå¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢K-POPÈÇ¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¤À¡£
»²¹Í¡§¡ØDREAM STAGE¡ÙNAZE¤¬ÀÄ¤ÎÆ¶·¢¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Ø¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²ñ¸«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦NAZE¤È¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëTORINNER¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£NAZE¤Ï¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡ÖBABYBOO¡×¤ò¡¢TORINNER¤Ï¥É¥é¥Þ·àÃæ²Î¡ÖTop Tier¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ê¡¢Ç®¤¤¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø³«¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤È¥ê¥¢¥ë¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦»Â¿·¤ÊÅ¸³«¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ªÎ»¸å¡¢¸ãºÊ½áÌò¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢±óÆ£¿åÀ±Ìò¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥óÌò¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬ÅÐÃÅ¡£NAZE¤ÈTORINNER¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò´ÑÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡ÖËÍ¡¢¡ØSLAM DUNK¡Ù¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤Ä¤âµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¸½¾Ý¤¬NAZE¤Ëµ¯¤³¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£NAZE¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤ÎÎÞÁ£¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç¯¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÈÆâ¤Ê¤ó¤ÇÂµ¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÆÃÅùÀÊ¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤·¤«¤â¥Õ¥¡¥ó¥µ¤â¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤â¡Ö¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¤â¤Á¤í¤ó´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ì´¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈNAZE¤òÀä»¿¡£°ìÊý¡¢TORINNER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¡Øº£Æü²¶¤é¤Ë¾¡¤Æ¤ó¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤Ç÷¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2ÁÈ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç5²¯±ß¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë¼ÒÄ¹Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÉÏË³¤ÊÌò¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¼ÒÄ¹Ìò¤â¼Ú¶â¤¬5²¯±ß¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤È¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¿ä¤·³è¤ò¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êNAZE¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ³«»Ï¤«¤éÌó2¥«·î¡£NAZE¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÂè2ÏÃ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤¬ºÇ½é¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·ー¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÎý½¬À¸¡¢¤Ä¤Þ¤êÁÇ¿Í¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¡£ÆüËÜ¸ì¤â±éµ»¤â¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¤â¡¢º£Æü¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤«´¶¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¤è¤ê°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤¿¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ëº¬Äì¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Èà¤éÁ´°÷¤¬¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ã¤²¤¨³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬²¿¤è¤êÈþ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¿ÆÌÜÀþ¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÃæÂ¼¡£
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÓÅÄ¤Ï¡ÖÍÛ¤À¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖNAZE¤ÎÈà¤é¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ç¸µµ¤¤ÇÁÇÄ¾¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸ãºÊ¤ò±é¤¸¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î¤Û¤ó¤Ë¤ã¤ê¤·¤Æ¤ë¶õµ¤´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æü¡¹¤Î»£±Æ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿å«¤ä¿®Íê´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Ï¢¥É¥é¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤Î¤Çµ×¡¹¤Ë·ë¹½¿©¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ØÂçÊÑ¤À¤ÊËèÆü¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ë¡£Æü¡¹¤Î»£±Æ¤¬Ë¤«¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢TORINNER¤â´Þ¤á¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤´±ï¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½¼¼Â¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÌò¤ò±é¤¸¤ëÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿åÀ±¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¸ãºÊ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥è¥ó¥¹¤Á¤ã¤ó¤¬±é¤¸¤ë¼ÒÄ¹¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤â´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤ÊºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ì´È¾¤Ð¤ÇÄü¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤¬Èà¤é¤Ë´ó¤êÅº¤¦Æñ¤·¤µ¤È¤«¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Èþ¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥ÞÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬·ë¹½¿´¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¥í¥±¤â´º¹Ô¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ú¹ñ³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æî»³¥¿¥ïー¤È¤«¥½¥¦¥ë¤ÎÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¼þ¤ê¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È²ó¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥í¥±¤Ë¤ÏNAZE¡¢TORINNER¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â»²²Ã¡£NAZE¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿7¿ÍÁÈ¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£°ìÊý¡¢TORINNER¤ÏÆüËÜ¿Í3¿Í¡¢´Ú¹ñ¿Í2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈ¤Ç¡¢NAZE¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡£¥É¥é¥ÞÈ¯¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¤È¤Ê¤ë3·î¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NAZE¤Î¥æ¥¦¥ä¤Ï¡Ö¡ØDREAM STAGE¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËNAZE¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£2026Ç¯¤Ï¿·¿Í¾Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëTORINNER¤Î¥Û¥¸¥ó¤Ï¡Ö¡ØTop Tier¡Ù¤ÎMV¤ò500Ëü²óºÆÀ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤ÆTORINNER¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÇÂç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃÓÅÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÌ´¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ò¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î»×¤¤¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤ÎÍ¥¤·¤¤»×¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Öº£¡¢»£±Æ¤ò2¥«·î¤·¤Æ¤¤¤ÆËÍ¼«¿È¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î1¤Ä¤¬¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ë»Ñ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¶»¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï´Ú¹ñ¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¹ñÀÒ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢K-POP¤Ê¤Î¤Ç²Î¤ä¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Ç¤â¼ª¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥±ー¥ë´¶¤ÎÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¦´¶¤·¤Æ´ó¤êÅº¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ´¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÁÝ½ü¤Î»þ¤ËÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬²¡Æþ¤ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Æ¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Æ©ÌÀ¤ÇåºÎï¤Ê¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤¼¤ÒËè½µ¶âÍËÆü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ä¤·¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£Âè1ÏÃ¤Ï¥¥à¥´¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷³«»Ï¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢²ñ¸«¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¤¹¤Ê¤¯¤¸¤é¡Ë