世界で最も安全な航空会社、エバー航空8位 スターラックス航空11位／台湾
（台北中央社）オーストラリアの航空会社評価サイト「エアラインレーティングス」が13日に発表した最新の「世界で最も安全な航空会社ランキング」のフルサービス航空会社部門で、台湾のエバー（長栄）航空が8位、スターラックス（星宇）航空が11位に選ばれたことが分かった。
ランキングは2013年から実施。国際航空関連機関の規定や民間航空当局の監査結果、航空会社の機材運用、整備基準、航空安全記録などを基に、世界約400社を独自に評価し、フルサービス航空会社と格安航空会社（LCC）の両部門でそれぞれ上位25社を選出した。
フルサービス部門の1位はエティハド航空（アラブ首長国連邦）。以下、キャセイパシフィック航空（香港）、カンタス航空（オーストラリア）と続いた。14位には全日本空輸が選ばれた。
エバー航空は今回で13年連続の選出となった。孫嘉明総経理（社長）は同日、報道資料を通じ、長年にわたり安全文化を着実に実践し、標準作業手順を順守してきた全職員への励みになるとした上で、今後も安全管理システムの高度化と、リスク予防体制の強化に取り組むとした。
一方で、2020年に運航を開始したスターラックス航空も、安全性と透明性に対する取り組みが高く評価された。同社は、全職員が飛行の安全と各作業の的確な遂行に長期的に取り組んできた成果だとした。
LCC部門では台湾の航空会社は選ばれなかった。1位は香港エクスプレスだった。
（余暁涵／編集：齊藤啓介）
